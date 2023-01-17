اقتراحات النواب توافق على تحديث مناهج التعليم للالتزام بمعايير البيئة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحديث مناهج التربية والتعليم بما يتماشى مع معايير الحفاظ على البيئة بعد مؤتمر cop27.



و عرضت النائبة مرثا محروس، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، وقالت إن الدولة المصرية نجحت فـي تنظيم مـؤتمر المناخ cop27، وسط إيمان حقيقي بأهمية المواجهة الحاسمة للتغيرات المناخيـة بـإرادة العـالم أجمع فـي أن تقوم الدول الكبرى بدورها تجاه الدول النامية، وخاصة علـى مستوى

تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، بمـا يخدم الوصـول لمرحلـة زيرو كربون، وأن تكون الطاقة النظيفـة أساس في كل التعاملات، وأيضا توفير التسهيلات اللازمـة فيما يتعلـق بتعميـق وجـود الهيدروجين الأخضر.



و قالت "محروس"، أن كل جهود مواجهة التغير المناخي علـى كافة المستويات تحتاج لحالـة ثقافيـة جديدة ووعي جديد أيضا، وواقع الوعى دائما مـا يبدأ مـن المدرسة في الشارع المصرى، وهـو الأمر الـذي يلقى بظلاله بمسئولية على وزارة التربية والتعليم بأن تبدأ بدورها فـي خلق هذه الحالة مـن خـلال المناهج التـي يـتم تدريسها وخاصـة فيمـا تضمها مـن مـوضـوعات ذات صلة بالبيئة، وأيضاً التغيرات المناخية، حتى يدرك النشء بجميـع مستوياته أهمية ومخاطر هـذه التحديات البيئية، وأن يكـون مـؤمن أيضـا بـالجهود التـي يقـوم بـهـا العـالم، وفـى القلـب منـه مـصـر فـي المواجهـة

وخاصة التوصيات والرؤى التي دار حولها النقاش بمؤتمر المناخ cop27.

و اضافت مرثا محروس: "جراء ذلك نكون أمام أهمية تحديث مناهج التربية والتعليم بما يتماشى مع معايير الحفاظ على البيئة بعد مؤتمر المناخ cop27، بجانب جهـود توعوية أخرى مـن مختلف الجهات المعنيـة، ومـن ثـم تتكامـل المسئولية التوعوية بمخاطر وتحديات التغيرات المناخية".

وقال الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن موضوع البيئة وتغير المناخ من الموضوعات التي توليها المناهج المطورة اهتماما كبيرا في مختلف المواد الدراسية؛ حيث إن المناهج الجديدة قد تم بنائها في ضوء مصفوفة من خمسة قضايا وتحديات موزعة رأسيا عبر الصفوف والمراحل المختلفة وأفقيا في المواد الدراسية المختلفة في كل صف دراسي، وهذه القضايا هي قضايا البيئة والتنمية والمواطنة والصحة

والسكان والعولمة وعدم التمييز،.

وأضاف أن هذه القضايا تتضمن العديد من المفاهيم المتعلقة بالبيئة وبالمناخ مثل البيئة – التنوع البيولوجي وتهديدات التنوع البيولوجي - المحميات الطبيعية – البصمة الكربونية – الغلاف الحيوى - الغلاف الجوى - المناخ والطقس المناخ وآثاره على البيئة وصحة الإنسان - ظاهرات ( تأكل الشواطي – ذوبان الجليد - السيول – الفيضانات ارتفاع درجارت

الحرارة – الجفاف - تأكل طبقة الأوزن)- مشكلات البيئة (تدهور التربة - التصحر وزرحف الرمال

- التلوث المائي - الهوائي - تلوث التربة ...) - الاتفاقيات الخاصة بالمناخ والبيئة - المسئولية

المجتمعية والفردية تجاه البيئة والمناخ – الطاقة النظيفية – التنمية المستدامة، وتمت معالجة هذه القضايا في مناهج الدراسات الاجتماعية.

وانتهت لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بعد تأكيد ممثل وزارة التربية والتعليم على أهمية موضوع الاقتراح واهتمام الوزارة به، وأن المفاهيم والموضوعات المتعلقة بتغيرات المناخ يتم دمجها في المواد الدراسية المختلفة في المناهج المطورة حسب طبيعة المنهج.

