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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من القومي للمرأة على منشور ضد تعليم بنت القرية.. شاهد

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

علقت الدكتورة أماني فاخر ، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان وعضو المجلس  القومي للمرأة  على بوست على فيسبوك يهاج تعليم بنت القرية ، قائلة إنه شيء مضحك ، ونتيجة عقول الظلام حينما نتحدث بهذه العبارات ، لا يمت لما يشهده المجتمع من تقدم ورقي .

وتابعت الدكتورة أماني فاخر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن المرأة المصرية تشهد في عصرنا الحالي حياة كريمة ، وتنمية لفكر المجتمع ، وهذا هو الخير ، وليس ما كتبه في المنشور .

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة ، أن تمكين المرأة المصرية هو تمكين للمجتمع كله ، وتنمية للأسرة ، وتنمية الحضارة ، موضحة أن الأمية لم تعد في القرأه والكتابة فقط بل تعدت المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة .. وهذا الفكر شيء مخزي ". 

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القومي للمرأة ينظم تدريب التثقيف المالي بمحافظة الغربية


 

القومى للمرأة الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان برنامج 90 دقيقة المجلس القومى للمرأة توك شو

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