أول تعليق من القومي للمرأة على منشور ضد تعليم بنت القرية.. شاهد

علقت الدكتورة أماني فاخر ، عميد كلية التجارة بجامعة حلوان وعضو المجلس القومي للمرأة على بوست على فيسبوك يهاج تعليم بنت القرية ، قائلة إنه شيء مضحك ، ونتيجة عقول الظلام حينما نتحدث بهذه العبارات ، لا يمت لما يشهده المجتمع من تقدم ورقي .

وتابعت الدكتورة أماني فاخر ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن المرأة المصرية تشهد في عصرنا الحالي حياة كريمة ، وتنمية لفكر المجتمع ، وهذا هو الخير ، وليس ما كتبه في المنشور .

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة ، أن تمكين المرأة المصرية هو تمكين للمجتمع كله ، وتنمية للأسرة ، وتنمية الحضارة ، موضحة أن الأمية لم تعد في القرأه والكتابة فقط بل تعدت المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة .. وهذا الفكر شيء مخزي ".



