السفير السعودي: نشكر رئيس الوزراء المصري على الاستجابة للمستثمرين

قدم السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي في القاهرة، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاجتماعه بالمستثمرين السعوديين في مصر، إلى جانب سرعة التواصل والاستجابة للاستماع إليهم.

وأضاف السفير السعودي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر": "هذه الاجتماعات مستمرة منذ أربع سنوات وإذا ما كان هناك أي تحديات أو معوقات يتم الاجتماع بحضور المسئولين وحلها فورًا بشكل آني".

وأردف أن السعودية تستثمر في قطاعات مختلفة في مصر، مؤكدا أنه سيتم العمل على إزالة أي معوقات وحلها، منوها بأن التواصل مع الحكومة مستمر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.