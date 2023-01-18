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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد اللبنانية "قمر" بإطلالة جريئة باللون الأسود فى أحدث ظهور

قمر اللبنانية
قمر اللبنانية

 

 

شاركت المطربة اللبنانية قمر، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة مثيرة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


حيث ظهرت قمر بإطلالة جريئة، ارتدت ملابس شتوية انيقة باللون الأسود، أظهر الكثير من أنوثتها وجاذبيتها، ولاقت ردود أفعال إيجابية من جمهورها.


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.
 

وشاركت اللبنانية قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 

 "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١١٧_٠١٣٢١٣
IMG_٢٠٢٣٠١١٧_٠١٣١٥٣
IMG_٢٠٢٣٠١١٧_٠١٣١٥٣
فيلم حملة فرعون اطلاله جريئه الفنانة اللبنانية قمر الفنانة اللبنانية قمر ملابس شتويه

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