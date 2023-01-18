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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور.. تفاصيل

سعر الخضار
سعر الخضار

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 18-1-2023؛ ف سوق العبور للجملة بدون أي تغيير.


وجاءت تسعيرة الخضراوات ثابتة علي مستوي الأصناف والسلع الطازجة المختلفة والتي من بينها


الطماطم والبطاطس


سجل سعر كيلو الطماطم 2.75 و 5 جنيهات و كيلو البطاطس ما بين 3.5 و 4.5 جنيه و البصل بـ 5 و 7 جنيهات و الكوسة بـ 5.5 حتي 8.5 جنيه للكيلو

سعر الخضروات والفاكهة اليوم 9-12-2022 في سوق العبور

انخفاض ملحوظ.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 14-1- 2023


الجزر والباذنجان


وبلغ سعر كيلو الجزر بدون عروش 2.5 و 5.5 جنيها للكيلو و الفاصوليا بـ 6 و 8 جنيهات للكيلو و الباذنجان البلدي بـ 4. 7 جنيهات و الرومي بـ2 و 5 جنيهات والأبيض بـ 5 و 8 جنيهات للكيلو ، بينما بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5 و 8 جنيهات والبلدي الحامي بـ 6 و 9 جنيهات و  الألوان بـ14 و 24 جنيها للكيلو.


الخيار و الملوخية


بلغ سعر كيلو الملوخية نحو 5.5 و 7.5 جنيها للكيلو و الخيار بـ4 و 7 جنيهات و الخيار البلدي بـ 3 و 6 جنيهات، أما البسلة فسجلت 10 و 14 جنيها للكيلو و السبانخ بـ 3 و 5 جنيهات للكيلو و القلقاس بـ4 و 6 جنيهات للكيلو


بينما سجل سعر كيلو البطاطا نحو 2 و4 جنيهات  الثوم بـ 7 و 11 جنيها و اللفت بـ جنيه و نصف و 2.5 جنيها للكيلو و البنجر بـ2 و 4 جنيهات للكيلو.


أسعار الفاكهة


كما شهدت اسعار الفاكهة استقرارا أيضا علي مستوي الأصناف المختلفة والتي من بينها


البرتقال واليوسفي


سجل سعر البرتقال البلدي نحو 3 و4.5 جنيها للكيلو و السكري بـ 3,5 و 5 جنيهات و أبو سرة بـ 4و 7 جنيهات و اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات للكيلو و الجريب فروت بـ 3 و 7 جنيهات.


الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون الحلو بين 5و 11 جنيها و  والليمون الأضاليا بين 3 و 5 جنيهات أما الليمون البلدي فكان بين 5 و 11 جنيها للكيلو.


سعر العنب والتفاح


بلغ سعر كيلو العنب المستورد الأصفر 35 جنيها  العنب الأسود المستورد نحو 40 جنيها و التفاح الجولدن فتراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو و التفاح الأمريكي الإيطالي بين 18 و 24 جنيها أما التفاح السوري اللبناني بين 15 و 25 جنيها للكيلو
 

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