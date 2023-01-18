أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور.. تفاصيل

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 18-1-2023؛ ف سوق العبور للجملة بدون أي تغيير.



وجاءت تسعيرة الخضراوات ثابتة علي مستوي الأصناف والسلع الطازجة المختلفة والتي من بينها



الطماطم والبطاطس



سجل سعر كيلو الطماطم 2.75 و 5 جنيهات و كيلو البطاطس ما بين 3.5 و 4.5 جنيه و البصل بـ 5 و 7 جنيهات و الكوسة بـ 5.5 حتي 8.5 جنيه للكيلو



الجزر والباذنجان



وبلغ سعر كيلو الجزر بدون عروش 2.5 و 5.5 جنيها للكيلو و الفاصوليا بـ 6 و 8 جنيهات للكيلو و الباذنجان البلدي بـ 4. 7 جنيهات و الرومي بـ2 و 5 جنيهات والأبيض بـ 5 و 8 جنيهات للكيلو ، بينما بلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5 و 8 جنيهات والبلدي الحامي بـ 6 و 9 جنيهات و الألوان بـ14 و 24 جنيها للكيلو.



الخيار و الملوخية



بلغ سعر كيلو الملوخية نحو 5.5 و 7.5 جنيها للكيلو و الخيار بـ4 و 7 جنيهات و الخيار البلدي بـ 3 و 6 جنيهات، أما البسلة فسجلت 10 و 14 جنيها للكيلو و السبانخ بـ 3 و 5 جنيهات للكيلو و القلقاس بـ4 و 6 جنيهات للكيلو



بينما سجل سعر كيلو البطاطا نحو 2 و4 جنيهات الثوم بـ 7 و 11 جنيها و اللفت بـ جنيه و نصف و 2.5 جنيها للكيلو و البنجر بـ2 و 4 جنيهات للكيلو.



أسعار الفاكهة



كما شهدت اسعار الفاكهة استقرارا أيضا علي مستوي الأصناف المختلفة والتي من بينها



البرتقال واليوسفي



سجل سعر البرتقال البلدي نحو 3 و4.5 جنيها للكيلو و السكري بـ 3,5 و 5 جنيهات و أبو سرة بـ 4و 7 جنيهات و اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات للكيلو و الجريب فروت بـ 3 و 7 جنيهات.



الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون الحلو بين 5و 11 جنيها و والليمون الأضاليا بين 3 و 5 جنيهات أما الليمون البلدي فكان بين 5 و 11 جنيها للكيلو.



سعر العنب والتفاح



بلغ سعر كيلو العنب المستورد الأصفر 35 جنيها العنب الأسود المستورد نحو 40 جنيها و التفاح الجولدن فتراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو و التفاح الأمريكي الإيطالي بين 18 و 24 جنيها أما التفاح السوري اللبناني بين 15 و 25 جنيها للكيلو

