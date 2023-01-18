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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سائق يصيب عاملا بالرصاص بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجة البخارية في القليوبية

اطلاق الرصاص
اطلاق الرصاص

أمرت جهات التحقيق بقسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، بحبس سائق لإصابته عامل بفرد خرطوش بمشاجرة بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها. 

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تلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القصر العيني بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بالقدم، إدعاء مشاجرة بينه وبين أخر بدائرة القسم.
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م ح م"، 23 سنة، عامل، بعيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بالقدم، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين "ك م م"، 20 سنة، سائق، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجتين الناريتين قيادة كلا منهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري حوزته وأحدث إصابة المجني عليه.
تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف  بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.

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