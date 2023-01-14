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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة سقطت من شرفة المنزل بالطابق السادس في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالخصوص، بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة مسكنها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى. 

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وكان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد وروج بلاغ من الأهالي بوفاة طالبة، إثر سقوطها من شرفة شقتهم بالطابق السادس بالعقار محل سكنهم، أثناء تجميع الملابس بعد نشرها، اختل توازنها وسقطت بالشارع، ومصرعها على الفور.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين سقوط "س ح ص"، 20 سنة، طالبة، من شرفة شقتهم بالطابق السادس، أثناء قيامها بتجميع الملابس بعد نشرها، اختل توازنها وسقط أرضا بالشارع، وأسفر ذلك عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ و مصرعها على الفور.
وشيع أهالى الفتاة جثمانها لمثواه الأخير وسط أحزان أصدقائها واهليتها داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

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