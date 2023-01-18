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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

الجنية المصري
الجنية المصري

بدأ البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، في تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى اعتبارا من 18 يناير، حسبما ذكرت الهيئة التنظيمية، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وقال البنك المركزي الروسي، إنه "تم إدراج الدرهم الأوروبي والحمام التايلاندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي ولاري الجورجي والروبية الإندونيسية والجنيه المصري والريال القطري، في قائمة العملات الأجنبية، مع أسعارها الرسمية مقابل الروبل التي حددها بنك روسيا".‏

وأضاف أنه ‏سيتم تحديد الأسعار الرسمية للعملات المذكورة مقابل الروبل من قبل بنك روسيا اعتبارا من 18 يناير 2023.‏

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