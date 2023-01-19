شهداء لقمة العيش..القصة الكاملة لغرق صياد ونجله بترعة في بني سويف.. شاهد

خرج من منزله في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، وبرفقته نجله، من أجل كسب قوت يومه في سبيل رزقه الذي يسعى عليه باستمرار، فهذا ما أعتاد عليه الصياد الماهر أحمد إبراهيم صاحب الـ 43 عاماً، ونجله صابر أحمد صاحب الـ 22 عاماً، ويسكنان في احدى القرى التابعة لمركز الفشن في محافظة بني سويف، ويعمل الأب ونجاله في مهنة الصيد.

مصرع صياد ونجله غرقاً بترعة في بني سويف

ليصل الصياد ونجله إلى احدى الترع بالقرية وبعد أن ألقى الصياد الماهر نظرة عليها، علم أن بها خير كثير، ويحتاج فقط من يشمر عن ساعديه ويخلع ملابسه ويصطاد هذا الخير الكثير، وبالفعل هم الأب وإبنه في خلع ملابسهما ونزلوا إلى المياه الباردة لإصطياد الأسماك بالطريقة البدائية بإيديهما. وبعد فترة قصيرة، ولعدم خبرة الإبن الصغير، قام صابر بالدخول إلى إحدى مواسير المياة الكبيرة في الترعة، ظنا منه أنها تحتوي على أسماك كثيرة، بدون علم والده، الذي تفاجأ بصيحات وصرخات نجله داخل الماسورة “ألحقني يا أبويا”.

الصياد يحاول إنقاذ نجله من الغرق

ليقوم الصياد بالإسراع والدخول للماسورة من أجل إنقاذ إبنه من الغرق، وأثناء محاولات الاب إنقاذ إبنه، جرفتهما المياه إلى الداخل، ولم يستطيعا النجاة، ليفارقان الحياة معاً، ثم عثر على جثتهما المزارعين.

كان قد تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بغرق أب ونجله بإحدى ترع دائرة المركز خلال عملهما في صيد السمك، وجرى انتشال جثتيهما ونقلهما إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

تفاصيل البلاغ والعثور على الجثتين

وتم تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإستخراج تصاريح الدفن.

وتبين أن الجثتين لأب يدعى أحمد إبراهيم 43 عامًا، ونجله صابر أحمد 22 عامًا، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وتولي النيابة العامة التحقيق، لإصدار قرار بتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما بمقابر العائلة.