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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: نجاحات العملية العسكرية الخاصة آخذة في الازدياد ومستعدون لأي تطور للأحداث

صدى البلد

أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات فيينا قسطنطين جافريلوف، أن نظام كييف والغربيين الذين يقفون وراءه يمكن أن يوقفوا الأعمال القتالية في أي وقت، مشيرا إلى أن مقترحات روسيا بشأن اجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الأمنية على بلدنا معروفة جيدا وما زالت سارية.

وقال المسئول الروسي -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- "نجاحات العملية العسكرية الخاصة آخذة في الازدياد، وهو أمر حتمي، وكذلك تنفيذ الأهداف التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية لروسيا، و سنحققها بأي طريقة ممكنة ومستعدون لأي تطور للأحداث".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في مقاطعة خيرسون، العثور على أسلحة ووثائق عسكرية أوكرانية وشارات نازية لكتيبة "القطاع الأيمن"، تركتها قوات كييف في بلدة أليوشكي بالمقاطعة الروسية الجديدة.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن الشرطة في أليوشكي ضبطت 3 قنابل، وشعارات القوات الأوكرانية، وأعلام تنظيم "القطاع الأيمن" النازي، ووثائق عسكرية، في حين يجري التحقيق لمعرفة الجهة المرتبطة بالمضبوطات.

وأضافت أنه تم العثور على مخبأ آخر للذخيرة بالقرب من قرية "ستريلكوفو" يحوي قاذفين محمولين غربيي الصنع، و3 آلاف طلقة، و3 قنابل يدوية، وقذيفة 30 عيار مم وقنبلة دخانية.
 

فيينا رئيس الوفد الروسي أوكرانيا القوات الأوكرانية مقاطعة خيرسون

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