أحمد ياسر ينضم لـ آخر الزمن بطولة فيفي عبده

انضم الفنان احمد ياسر الشهير بـ تايسون لأسرة مسلسل "آخر الزمن" بطولة الفنانة فيفى عبده والذي من المقرر ان يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

"آخر الزمن" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش العديد من المشكلات الحياتية بشكل عصرى وهو بطولة فيفي عبده ،أحمد عبد العزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد، إخراج أيمن فؤاد.

وشاركت فيفي عبده في موسم رمضان الماضي بمسلسل "شغل في العالى" مع شيرين رضا، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.