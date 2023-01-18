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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار يمامة.. تعرف على تشكيل لجنة النظام المركزية بحزب الوفد

حزب الوفد
حزب الوفد

يقدم موقع صدي البلد تشكيل لجنة النظام المركزي بحزب الوفد، بعد إصدارلدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قراراً بتشكيل اللجنة التي تكونت من ستة أعضاء من أعضاء الهيئة العليا، برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وهم: صفوت عبد الحميد و عيد هيكل وعبد العظيم الباسل ومحمد عبد الجواد فايد و جمال بلال وإبراهيم صالح.

كما أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة في اجتماعها اليوم بياناً شديد اللهجة ضد كل من يسيء لأعضاء وقيادات حزب الوفد.

وقالت الهيئة العليا في بيانها:" تابعت الهيئة العليا بقلق بالغ ما صدر على مواقع التواصل الاجتماعي، من البعض وما تضمنته من إساءات إلى الحزب وقياداته وبعض أعضائه وما يمثل ذلك من مخالفات واضحة، في حق حزب الوفد المصري، ويستوجب المسألة طبقاً للائحة النظام الداخلي، وأعمالاً لنصوص المواد 5 و 6 وقرارات الهيئة العليا الصادرة باجتماع اليوم الأربعاء 18/1/2023 بتشكيل لجنة النظام ولجان لبحث الشكاوى المقدمة من المتضررين من النشر، وتشكيل لجنة للتحقيق قانونية وفنية والعرض على الهيئة العليا".

وحذرت الهيئة العليا للحزب كل من تسول له نفسه الإساءة إلى أعضاء الحزب أو استخدام أسم الحزب، بدون التصريح له بذلك فإنه سيتعرض إلى المسألة القانونية، والفصل من تشكيلات الحزب.

وأكدت الهيئة العليا على ضرورة نشر قيم التسامح والالتزام بمبادئ الحزب والله من وراء القصد.

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