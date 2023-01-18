بعد شهر على ختام البطولة .. أرقام قياسية لـ كأس العالم قطر 2022

شهد نهائي كأس العالم لكرة القدم الذي أقيمت بقطر في 18 ديسمبر 2022 بملعب لوسيل حضور 88,966 متفرجا في استاد لوسيل بجانب 1.5 مليار عبر العالم ليشاهدوا مباراة نهائية حافلة بالإثارة جمعت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.



وبعد مرور شهر على اليوم الذي رفع فيه ليونيل ميسي وليونيل سكالوني وكتيبة التانجو الكأس، نستعرض حقائق وأرقام من البساط الأخضر وخارجه تعكس الحجم الهائل لأكبر بطولة للعبة رياضية على الإطلاق.



وتشير الأرقام المبكرة إلى أن حوالي 5 مليارات شخص تفاعلوا مع كأس العالم قطر ٢٠٢٢، متابعين محتوى البطولة عبر مجموعة من المنصات والأجهزة في جميع أنحاء العالم الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ Nielsen، كان هناك 93.6 مليون مشاركة عبر جميع المنصات، مع 262 مليار وصول تراكمي و 5.95 مليار مشاركة.



استمتع بكأس العالم قطر ٢٠٢٢ من المدرجات 3.4 مليون متفرج- مقارنة بـ 3 ملايين شاهدوا نسخة 2018 – استمتعوا جميعاً ببطولة تاريخية. شهدت النهائيات 172 هدفا لتصبح هي النسخة الأعلى تهديفياً، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 171 هدفا، والذي شهدته نسختا 1998 و2014.

شهدت ثلاث مباريات في استاد لوسيل، بما في ذلك المباراة النهائية، أكبر حضور جماهيري لمباراة في كأس العالم منذ نهائي 1994 حين واجهت البرازيل إيطاليا أمام 94,194 متفرج في ملعب روز بول في باسادينا.



شهدت البطولة أرقاماً مميزة من بعض عمالقة كرة القدم؛ فقد أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم (2006 و2010 و2014 و2018 و2022) بينما أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ إدخال دور الـ 16 في الحقبة الحديثة للبطولة في نسخة المكسيك 1986. كذلك حطم النجم الأرجنتيني رقماً آخر حين خاض مباراته رقم 26 في نهائيات كأس العالم في النهائي ضد فرنسا، متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم لوثار ماتيوس.



جاء أسرع هدف بعد مرور 68 ثانية فقط حين هز ألفونسو ديفيز (22 عاما) لاعب كندا هدفا في مرمى كرواتيا، وفي عمر 18 عاما و110 يوماً، أصبح الإسباني جافي أصغر لاعب يهز الشباك في أم البطولات منذ بيليه في نسخة 1958 حين سجل هدفاً بتسديدة مذهلة في فوز الماتادور العريض بنتيجة 7-صفر على كوستاريكا.



شهدت البطولة الكثير بعض الإنجازات البارزة الأخرى، حيث أصبح ستيفاني فرابارت أول سيدة تحكم مباراة في كأس العالم، فقد شكلت برفقة المساعدتين نويز باك وكارين دياز أول ثلاثي نسائي على الإطلاق يدير مباراة في البطولة.



ضم متصدرو الثماني مجموعات منتخبات من أربعة اتحادات قارية مختلفة للمرة الثالثة في التاريخ، والأولى منذ 20 عاما (1986 و2002 و2022).



وصلت ثلاثة منتخبات تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم نهائيات قطر 2022 هي أول نسخة يصل فيها منتخب أفريقي إلى الدور نصف النهائي، حيث نجحت حملة المغرب المذهلة في توحيد الشرق الأوسط والعالم العربي.



حضر 1.85 مليون زائر مهرجان للمشجعين في الدوحة وكان له نشيده الخاص لأول مرة - وكانت توكو تاكا واحدة من الأغاني التسع لأول ألبوم موسيقى رسمي لكأس العالم ، والذي حقق 450 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.



في رقم قياسي، بثت منصة FIFA+ البطولة بأكملها في البرازيل، في شراكة مع متخصص البث على اليوتيوب كاسيميرو والأسطورة البرازيلية رونالدو لتقديم منتج مبتكر وجذاب لجيل جديد من المشجعين.



ولأن بطولة لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون العمل الشاق وراء الكواليس، فقد شارك في كأس العالم قطر ٢٠٢٢، نحو 200 ألف متطوع، تم اختيارهم من 150 جنسية.. ضم هؤلاء المتطوعون 17 ألفاً من المقيمين قطر. و3000 متطوع من خارجها. تراوحت أعمار المتطوعين بين 18 و77 عاما. إجمالاً، عمل 180 ألف شخص على إنجاح البطولة، من بينهم أكثر من 10 آلاف ممثل إعلامي شاركوا انطباعاتهم وصورهم مع العالم في وقت صنع فيه تاريخ كروي جديد.



كما شهدت نهائيات قطر أشياء تحدث لأول مرة في مجالات رعاية العمال والاستدامة. كانت هذه أول نسخة لكاس العالم تشهد تعليقا وصفيا صوتيا للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر على مستوى العالم عبر الإنترنت، حيث توفرت الخدمة باللغتين الإنجليزية والعربية. ضمت ثلاثة استادات غرفا حسية للمشجعين مع متطلبات الوصول الحسي، كما بني كل استاد من استادات البطولة وفقا لمعايير وصول صارمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك مواقف السيارات والمقاعد ودورات المياه ومنافذ بيع المأكولات.



وساهمت هذه الأرقام في نسخة كأس عالم مذهلة.