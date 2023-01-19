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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قلقاس بالسلق.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل قلقاس
طريقة عمل قلقاس بالسلق

 قلقاس بالسلق من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  قلقاس بالسلق في البيت بمذاق لا يقاوم.

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مقادير قلقاس بالسلق 


كيلو لحمة موز مسلوقة
٤حبة قلقاس
2حزمة سلق
حزمة كزبرة مفرومة
1طماطم مبشورة
بصلة مبشورة
٤فص ثوم صحيح
ملح
فلفل أسود 
(الطشة)
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة سمنة
كزبرة جافة 

قلقاس 


طريقة تحضير قلقاس بالسلق


في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة ونشوحها ثم نضع الطماطم ونقلب ونتركهم على النار لمدة دقيقة ثم نضعهم على اللحمة بالشوربة ثم في نفس الطاسة على النار نضع السلق والكزبرة والثوم ونقلب جيداً حتى يجفوا ثم نضعهم في الهون أو الكبة ونفرمهم ثم نضع القلقاس على اللحمة ثم نضع خليط السلق ونقلب ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونتركه حتى تمام النضج ثم نضع الطشة على الوجه ويقدم بالهنا والشفا 
(لعمل الطشة)
في طاسة على النار نضع السمنة ثم نضع الثوم والكزبرة الجافة ونقلب جيداً

قلقاس بالسلق طريقة عمل قلقاس بالسلق مقادير قلقاس بالسلق طريقة تحضير قلقاس بالسلق الشيف دعاء السمنودي

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