طريقة عمل قلقاس بالسلق.. بمذاق لا يقاوم

قلقاس بالسلق من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قلقاس بالسلق في البيت بمذاق لا يقاوم.

مقادير قلقاس بالسلق



كيلو لحمة موز مسلوقة

٤حبة قلقاس

2حزمة سلق

حزمة كزبرة مفرومة

1طماطم مبشورة

بصلة مبشورة

٤فص ثوم صحيح

ملح

فلفل أسود

(الطشة)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة سمنة

كزبرة جافة

قلقاس



طريقة تحضير قلقاس بالسلق



في طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة ونشوحها ثم نضع الطماطم ونقلب ونتركهم على النار لمدة دقيقة ثم نضعهم على اللحمة بالشوربة ثم في نفس الطاسة على النار نضع السلق والكزبرة والثوم ونقلب جيداً حتى يجفوا ثم نضعهم في الهون أو الكبة ونفرمهم ثم نضع القلقاس على اللحمة ثم نضع خليط السلق ونقلب ثم نضع الملح والفلفل الأسود ونتركه حتى تمام النضج ثم نضع الطشة على الوجه ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل الطشة)

في طاسة على النار نضع السمنة ثم نضع الثوم والكزبرة الجافة ونقلب جيداً