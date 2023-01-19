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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان أحلام في سعودي آيدول يثير الجدل| رقم خرافي

أحلام
أحلام

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال تقديمها برنامج سعودي ايدول.

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تألقت أحلام في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون اللبني واتسم التصميم بالقماش ذات الشراشيب بالكامل وحزام حول الخصر باللون الفضي.

حمل فستان أحلام توقيع دار الأزياء العالميةGucci، فيما بلغ سعر التصميم 16,188 دولار أمريكي أي ما يقرب من نصف مليون جنيه مصري مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

فستان أحلام 

أنتعلت أحلام هاف بوت باللون الأحمر، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

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