محاكاة للواقع.. إزاي تحمي نفسك من الانفجار النووي.. فيديو

باستخدام تقنية النمذجة الحاسوبية، أجرى العلماء محاكاة لما يمكن أن يحدث إذا وقع انفجار نووي على مدينة ما نتيجة لاستخدام صاروخ باليستي عابر للقارات.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “اندبندنت” البريطانية، ففي حين أن الانفجار قد يدمِّر عدداً من المباني في الحال ويقتل مَن بداخلها، فإن وجود الأشخاص في مبنى خرساني قوي مصمَّم لتفادي هذا النوع من الضربات قد لا يضمن لهم النجاة من التأثيرات الكارثية للقنبلة النووية.



وأوضح العلماء في دراستهم التي نُشرت في مجلة «فيزياء السوائل» أن موجات الانفجار (كمية الغازات المضغوطة الناتجة عن الانفجار)، يمكن أن تتفاقم في المباني والمساحات الضيقة، حيث يحدث انعكاس عنيف للهواء بين جدران المباني ينتج عنها شيء أشبه بالعواصف القوية شديدة السرعة تكفي لرفع الناس في الهواء.



ولفتوا إلى أنه في أسوأ الحالات، يمكن أن تعادل قوة موجات الانفجار 18 ضعف وزن جسم الإنسان.

How to survive a nuclear explosion: Scientists reveal the safest places to take shelter when a blast wave hits - and why you should steer clear of any windows, corridors and doorshttps://t.co/yo34PTK6UT🙄 pic.twitter.com/GTdqq2IjlH — Zeno Calhoun (@zenoc_oshits) January 17, 2023

وقال مؤلف الدراسة ديميتريس دريكاكيس، من جامعة «نيقوسيا» في قبرص: «قبل دراستنا، كان العلماء يعتقدون أن وجود الناس داخل مبنى خرساني يحميهم تماماً من الانفجار وتأثيراته».



وأضاف أن «السرعة الجوية العالية» الناجمة عن انفجار نووي تشكل «خطراً كبيراً»، هذا بالإضافة إلى المخاطر الصحية اللاحقة التي قد تنتج عن التسرب الإشعاعي.



ولفت دريكاكيس إلى أن الأمر يستغرق بضع ثوانٍ فقط بين وقوع الكارثة النووية ووصول موجات الانفجار الناتجة عنها للمباني.



وحذّر العلماءُ الأشخاصَ من الوجود في ممرات المباني أو بالقرب من النوافذ أو الأبواب عند اختبائهم من الانفجار، قائلين إن «هذه المواقع الداخلية هي الأكثر خطورة ويجب على الأشخاص تجنبها».



ويأمل مؤلفو الدراسة أن تساعد نتائجهم في منع الإصابات الناتجة عن أي انفجار نووي محتمل وتوجيه جهود الإنقاذ بشكل صحيح، مؤكدين أنهم «يأملون بالطبع ألا تكون هناك حاجة للعمل بهذه النصائح أبداً».



ويخشى ملايين الأشخاص حول العالم قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وحلفائها، وذلك رداً على تكبد قواته خسائر كبيرة في الحرب.