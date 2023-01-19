مفيش شبهة.. دفن جثة شاب دهسه قطار العياط

صرحت نيابة جنوب الجيزة الكلية بدفن جثة شاب دهسه قطار العياط اثناء عبور شريط السكة الحديد بعدما افادت تحريات مباحث الجيزة بعدم وجود شبهة جنائية.

ولقى شاب مصرعه، دهساَ أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وبسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطارًا النيابة التى باشرت التحقيق.

وكان مركز شرطة العياط، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور شاب شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.