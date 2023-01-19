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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيم كارداشيان تتصدر التريند بعد شراء قلادة نادرة للأميرة ديانا.. ما القصة؟

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

اشترت الفنانة كيم كارداشيان قلادة صليب أيقونية كانت ترتديها الأميرة ديانا سابقًا مقابل 197 ألف دولار.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اشترت النجمة البالغة من العمر42 عامًا ، قلادة عطا الله المحببة باللون الأرجواني المرصع بالجمشت والماس خلال مزاد أقامته سوذبيز في المملكة المتحدة. 

وقالت كارداشيان انها تتشرف باقتنا تلك القلادة، كما انها سعيدة باضافتها الى مجموعة رائعة من التذكارات التاريخية التي ارتدتها نساء قويات الهمنها. 
 

قلادة صليب عطا الله

 

صُنع صليب عطا الله لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي بواسطة Garrard ، أحد صانعي المجوهرات الأكثر ارتداءًا للأميرة ديانا.

 تم شراء القلادة في الثمانينيات من قبل نعيم عطا الله ، صديق الأميرة ديانا ، الذي أعارها للملكة لعدة مرات. 

وعلى وجه الخصوص ، ارتدت ديانا القطعة في أكتوبر 1987 ، عندما ارتدتها مع فستان كاثرين والكر في حفل بيرثرايت الخيري في لندن.

 وبحسب ما ورد لم تكن ترتدي القلادة إلا من قبلها. 

قال رامزي عطا الله ، الابن: “عندما كبرت ، كنا دائمًا نضعها على الطاولة لتناول غداء عيد الميلاد ، لكن لم يكن يرتديها أي شخص آخر غير ديانا ولم يتم رؤيته في الأماكن العامة منذ وفاتها”. نعيم ، في ديسمبر.

 عُرضت القلادة للبيع في عام 2021 مقابل 12.1 مليون دولار، على الرغم من عدم وجود مزايدين.

قلادة عطا الله للأميرة ديانا ليست القطعة الوحيدة من مجموعة العائلة المالكة التي ستُعرض في المزاد هذا الشهر. 

قال كريستيان سبوفورث ، رئيس قسم المجوهرات في Sotheby's London ، 'هذه قطعة مجوهرات جريئة من حيث حجمها ولونها وأسلوبها ، والتي لا يمكن أن تفشل في الإدلاء ببيان حيوي - سواء كان ذلك من الإيمان أو الموضة ، أو كليهما بالفعل'. 

 

واشتهرت أميرة ويلز الراحلة ، التي غالبًا ما تصدرت عناوين الصحف بسبب اختياراتها الجريئة للأزياء قبل وفاتها بشكل مأساوي في حادث سيارة في عام 1997 ، بقطعة المجوهرات البراقة خلال حفل خيري في لندن في أكتوبر 1987.

 

في عام 2011 ، حصلت كيم على مجموعة من أساور إليزابيث تايلور مقابل 65 ألف دولار ، وفي عام 2017 ، دفعت 379500 دولارًا مقابل ساعة جاكي أو.

كيم كارداشيان الأميرة ديانا

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