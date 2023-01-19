طبيبة تكشف حقيقة الجبنة التي حذرت منها فاطمة أبو حاتي

حذرت الشيف فاطمة ابو حاتي من نوع من الجبنة الموتزريلا علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك مكتوب عليها جبنة انالوج موتزريلا .

وردت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة بضفحتها الشخصية معنى كلمة أنالوج .

أنالوج يعني نظير … نظير جبن ... بالبلدي هي هي نفس كلمة شبيه الجبن الي هيئة الغذاء والدواء السعودية بتلزم اي جبنة نباتية الدهن بكتابتها.

الجبن ده بيكون مضاف له منتج غير لبني يعني مش من مكونات اللبن الطبيعي وفي الغالب بيكون زيت النخيل ، يعني الجبنة دي نباتية الدهن وليست جبنة طبيعية مصنوعة 100٪ من دهن ودسم اللبن الطبيعي .

أول ما تشوف كلمة أنالوج تعرف إن المصنع بيقول لك دي شبيهة الجبنة ومش جبنة ... دي شفيق الي مركب شنب ودقن وبيقول انا مش جبنة يا راجل.