عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تكشف حقيقة الجبنة التي حذرت منها فاطمة أبو حاتي

صدى البلد

حذرت الشيف فاطمة ابو حاتي من نوع من الجبنة الموتزريلا علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك مكتوب عليها جبنة انالوج موتزريلا .

 

وردت الدكتورة شيرين علي زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة بضفحتها الشخصية  معنى كلمة أنالوج .

أنالوج يعني نظير … نظير جبن ... بالبلدي هي هي نفس كلمة شبيه الجبن الي هيئة الغذاء والدواء السعودية بتلزم اي جبنة نباتية الدهن بكتابتها.

الجبن ده بيكون مضاف له منتج غير لبني يعني مش من مكونات اللبن الطبيعي وفي الغالب بيكون زيت النخيل ، يعني الجبنة دي نباتية الدهن وليست جبنة طبيعية مصنوعة 100٪  من دهن ودسم  اللبن الطبيعي  .

أول ما تشوف كلمة أنالوج تعرف إن المصنع بيقول لك دي شبيهة الجبنة ومش جبنة ... دي شفيق الي مركب شنب ودقن وبيقول انا مش جبنة يا راجل.

الغذاء والدواء السعودية فاطمه أبو حاتي الشيف فاطمة أبو حاتي الجبنة الموتزريلا نوع من الجبن هيئة الغذاء والدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

يتم تطبيقه لأول مرة.. قرار عاجل يهم الأهلي في كأس العالم للأندية

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

تغريدة مثيرة للجدل من رامي عباس وكيل محمد صلاح

ترشيحاتنا

عيار 21 يتراجع بقوة .. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يناير

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

إسلام صادق: 40 مليون جنيه ثمن انتقال إيبوكا من سيراميكا كليوباترا للزمالك

شبانة لـ"أسامة حسن": الصوت العالي ليس دليلا على حب الزمالك

رغم توقعات ارتفاع الطلب .. انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

البيت الأبيض يحذر الجمهوريين بسبب رفع سقف الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه فقط.. مكون يوضع على الرمان لزيادة القدرة بالعلاقة الزوجية

65 ألف زائر بـ10 أيام.. مكاسب أكبر سفينة كتب بالعالم في بورسعيد

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. بأسهل الخطوات

سعر فستان أحلام في سعودي آيدول يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ