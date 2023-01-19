العائد 16 مليار دولار..توقع عالمي بزيادة معدل السياحة في مصر خلال 2023

توقع مزود البيانات والأبحاث “فيتش سوليوشنز - Fitch Solutions” أن عائدات السياحة في مصر ستزيد بنسبة 17.7٪ لتصل إلى 13.6 مليار دولار.

توقعت فيتش سوليوشنز أن يقفز عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 46٪ هذا العام إلى 11.6 مليون سائح ، حسبما أفاد موقع الشرق للأعمال في 16 يناير.

كما توقع مزود البيانات والأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له أن عائدات السياحة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستزيد بنسبة 17.7٪ لتصل إلى 13.6 مليار دولار.

خلال ذلك، كان قد أوضح وزير السياحة والآثار المصري ، أحمد عيسى ، لـ "شرق الأعمال" في 16 يناير، إن قيمة المؤشر العام لمقياس السياحة في مصر سجلت 108.6 نقاط ، وهو رقم ينذر بحالة من التفاؤل.