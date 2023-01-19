عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العائد 16 مليار دولار..توقع عالمي بزيادة معدل السياحة في مصر خلال 2023

الأهرامات - Getty
الأهرامات - Getty Images

توقع مزود البيانات والأبحاث “فيتش سوليوشنز - Fitch Solutions”  أن عائدات السياحة في مصر ستزيد بنسبة 17.7٪ لتصل إلى 13.6 مليار دولار.

txt

زوجة ملك أو أميرة.. ما قصة اكتشاف المقبرة الغامضة في الأقصر؟

txt

تعرف على آخر أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج

توقعت فيتش سوليوشنز أن يقفز عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 46٪ هذا العام إلى 11.6 مليون سائح ، حسبما أفاد موقع الشرق للأعمال في 16 يناير.

كما توقع مزود البيانات والأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له أن عائدات السياحة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ستزيد بنسبة 17.7٪ لتصل إلى 13.6 مليار دولار.

خلال ذلك، كان قد أوضح وزير السياحة والآثار المصري ، أحمد عيسى ، لـ "شرق الأعمال" في 16 يناير، إن قيمة المؤشر العام لمقياس السياحة في مصر سجلت 108.6 نقاط ، وهو رقم ينذر بحالة من التفاؤل.

وزير السياحة وزير السياحة والاثار الولايات المتحدة السياحة في مصر السياحة والاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

درجة الحرارة صفر.. أجواء شديدة البرودة وثلوج على سانت كاترين| الطقس

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

كأس العالم للأندية .. محامي كهربا يفجّر مفاجأة تخص اللاعب على الهواء

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الخميس 19-1-2023

تعرف على آخر أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج

زوجة ملك أو أميرة.. ما قصة اكتشاف المقبرة الغامضة في الأقصر؟

دعاء مستجاب في عشر دقائق للرزق .. 6 كلمات لا ترد ليلا

بقيمة 2.6 مليار .. أمريكا تجهز لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

رفض الإفصاح.. كلاتينبرج يثير الجدل حول طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لونها أسود..وصفة فاطمة أبو حاتي لا تصلح للاستخدام الآدمي تثير السوشيال ميديا

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

حبيبي يا ربنا.. كيف تسبب سعيد صالح في توبة بلطجي الإسكندرية بالسجن؟

في عيد ميلادها 42.. فساتين أثارت الجدل لمي عز الدين

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ