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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على آخر أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة مساء الأربعاء، إذ تجددت المخاوف بشأن ركود الاقتصاد وتراجع الطلب على الوقود بسبب ضعف نمو الاقتصاد الصيني.

وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني بشدة إلى 3% في 2022 مسجلا ثاني أسوأ أداء له منذ 1976. علاوة على ذلك انخفض إنتاج المصافي الصينية 3.4% في 2022 على أساس سنوي مسجلا أول تراجع سنوي له منذ 2001 إلا أن المعدل اليومي لاستخدام النفط بالمصافي في ديسمبر ارتفع لثاني أعلى مستوياته في 2022.

لكن وكالة الطاقة الدولية قالت الأربعاء، إن إلغاء القيود المرتبط بفيروس كورونا في الصين من المنتظر أن يرفع الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد بينما قد تتأثر الإمدادات نتيجة للسقف السعري المفروض على الخام الروسي.

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المؤشرات الرئيسية

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.2% مع انخفاض سهم رتال للتطوير العمراني 1% بينما واصل سهم البنك العربي الوطني هبوطه للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق منخفضا 1.8%.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.4% مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.9%، وهبوط سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 1.8%.

وخسر مؤشر السوق في دبي 0.2% لينهي موجة مكاسب استمرت 4 جلسات. وتأثر المؤشر بتراجع أسهم عدد من الشركات المالية والعقارية مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8% وإعمار العقارية 1%.

وتراجع المؤشر القطري 0.2% مواصلا خسائره للجلسة السابعة على التوالي حيث هبطت معظم الأسهم المدرجة بقيادة سهم البنك التجاري القطري الذي خسر 3.5%، ومصرف الريان الذي تراجع 2.9%.

 

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