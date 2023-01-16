اقتصاد السعودية..ملتقى الاستثمار البلدي يعرض 5000 فرصة استثمارية

الأسبوع المقبل

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد بن عبدالله الحقيل،عن إقامة النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في المدة من 24 إلى 26 يناير في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض.



وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان،بحسب وكالة الأنباء السعودية إن ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" يستهدف رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن،وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.



وأوضح وكيل الوزارة المشرف العام على الملتقى المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والبراء،و 50 ورشة عمل متخصصة،وعرض أكثر من 5000 فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.



60 جهة مشاركة بملتقى فرص

كما أوضح الدغيثر أن هناك أكثر من 60 جهة مشاركة في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" والمعرض المصاحب ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية ممكنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة لتكون رحلة المستثمر مكتملة من حيث الفرص والتمويل وآليات التنظيم.



ويعد ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"فرصة لجميع المستثمرين من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية للاطلاع على الفرص المعروضة من قبل الأمانات والبلديات والجهات المشاركة والخدمات المقدمة، والاستفادة مما تضمنته الجلسات الحوارية وورش العمل.