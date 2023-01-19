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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سباك على يد عاطل لمعاتبته على معاكسة زوجته بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة سباك لقى مصرعه إثر مشاجرة مع عاطل لقيامه بمعاكسة زوجته، وذلك بعد انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة. 

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إخطار من مستشفى ناصر العام باستقبال المدعو “وليد. م”، 47 سنة، جثة هامدة، إثر إصابته بـ4 طعنات خلال مشاجرة مع عاطل أثناء دفاعه عن زوجته لقيام المتهم بمعاكستها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة الطب الشرعى مستشفى ناصر العام قسم ثان شبرا الخيمة

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