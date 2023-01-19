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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفقدها فجرا..السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية تدريباتهم ..الرئيس يشاهد تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية ويشيد بمستواهم

أرشيفية
أرشيفية

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا يرافقه الفريق أول محمد زكي

يشارك طلبة الكلية الحربية تنفيذهم عدد من الأنشطة

أدار حوار مع الطلاب ووجه الشكر لأسر الطلبة المستجدين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الكلية الحربية حيث رافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس شارك طلبة الكلية خلال تنفيذهم عدد من الأنشطة والتدريبات التي يتم تدريب الطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية عليها بشكل يومى بمقر الكلية الحربية ، حيث اشتملت الأنشـطـة علـى عـدد مـن التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعـاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها كما شاهد السيد الرئيس عدد من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكرى للطلبة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة والتى أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة المستجدين من ثقة بالنفس ومستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكرى.

كما قام  الرئيس بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على حمام السباحة التعليمي ، وميادين اللياقة المطورة ، وميدان الإعداد البدنى المفتوح ، وميدان محاكي المعركة الذي شاهد خلاله تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكى الرماية الذى يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين وكذا المرور على ميادين (التحدى / كروس فيت) ، وقسم الفروسية وميدان التحميل.

وأشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقى للطلبة المستجدين ، كما طالبهم بالحفاظ على لياقتهم وإستعدادهم البدني والذهني المرتفع ، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة، كما أدار سيادته حوار مفتوح مع الطلبة الجدد تناول عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محلياً وإقليمياً مستعرضاً ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم.

كما التقى الرئيس بعدد من أسر وأهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم ، ووجه لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة فى حب الوطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلية الحربية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أسامة عسكر

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