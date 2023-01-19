عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحذاء رياضي ممزق.. طفل مغربي تهز صورته مواقع التواصل

طفل مغربي صورته تهز
طفل مغربي صورته تهز مواقع التواصل

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، بحذاء رياضي ممزق.. طفل مغربي صورته تهز مواقع التواصل.

ووفقا للتقرير، هناك صور لطفل مغربي هزت مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها يجري فى سباق بحذاء ممزق.

وظهر أحمد ريان عمامي، فى صور حصدت تعاطفا واسعا من المغاربة، وهو يلف الحذاء الممزق بشريط لاصق، محاولا الحفاظ عليه فى سباق ركض فيه باميال خلال بطولة وطنية بالعاصمة الرباط.

ويبلغ ريان من العمر 11 عاما، ويقطن برفقة والديه بمنزل بسيط فى حي يعقوب المنصور فى العاصمة المغربية الرباط، ومع الانتشار الكثيف للصورة وتداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت موجة تعاطف كبيرة من الرأى العام الرياضي المغربي .

وكان اول المتفاعلين مع الصورة سفيان البقالي، البطل المغربي فى ألعاب القوي، فغرد عبر حسابه معربا عن رغبته فى التواصل مع الطفل.

العربية مواقع التواصل طفل مغربي حذاء رياضى أحمد ريان عمامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

صدمة حمراء .. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

46 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل مواجهة الزمالك

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

ترشيحاتنا

العراق | القوات المسلحة والشرطة يحذران الجماهير.. والسوداني يعقد اجتماعا طارئا

عاجل| مراجعة وصيانة جميع المباني المدرسية على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها

لأول مرة في التاريخ.. انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

رئيس فلسطين يهنئ عميد الأسرى بتحريره من سجون الاحتلال

معرفش حاجة.. رد مفاجئ من رئيس أفيس البرتغالي حول قضية هروب كهربا|خاص

دبابة.. حتحوت: الأهلي يفاوض مهاجم فريق دنماركي |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام شائع يتناوله الملايين يتسبب في تدمير الشرايين والأوعية الدموية

تخلص من الكوليسترول بدون أدوية ..وصفة خارقة تشمل صنفين فقط

نزيف على الأسفلت| القصة الكاملة لـ انقلاب أتوبيس عمال بورسعيد.. صور

سرطان القولون.. كيف يمكنك كشف المرض مبكراً بنفسك؟

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ