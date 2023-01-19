بحذاء رياضي ممزق.. طفل مغربي تهز صورته مواقع التواصل

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، بحذاء رياضي ممزق.. طفل مغربي صورته تهز مواقع التواصل.

ووفقا للتقرير، هناك صور لطفل مغربي هزت مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها يجري فى سباق بحذاء ممزق.

وظهر أحمد ريان عمامي، فى صور حصدت تعاطفا واسعا من المغاربة، وهو يلف الحذاء الممزق بشريط لاصق، محاولا الحفاظ عليه فى سباق ركض فيه باميال خلال بطولة وطنية بالعاصمة الرباط.

ويبلغ ريان من العمر 11 عاما، ويقطن برفقة والديه بمنزل بسيط فى حي يعقوب المنصور فى العاصمة المغربية الرباط، ومع الانتشار الكثيف للصورة وتداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت موجة تعاطف كبيرة من الرأى العام الرياضي المغربي .

وكان اول المتفاعلين مع الصورة سفيان البقالي، البطل المغربي فى ألعاب القوي، فغرد عبر حسابه معربا عن رغبته فى التواصل مع الطفل.