100 عامل لإصلاحه|كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بـ6 أكتوبر..وهذه المناطق تفقد الخدمة

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حدوث كسر مفاجئ في خط 300 مم، المغذي لمنطقة غرب سوميد الأمر الذي يؤدي إلى قطع المياه لمدة 3 ساعات عن منطقة غرب سوميد والمجاورات 1، 2،10،9،8،7،3، 11.12.13.14.

وكان قد أعلن جهازا مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، في بيان مشترك، منذ أيام عن كسر مفاجئ في خط المياه العكرة قطر 1800 مم بمنطقة برقاش وهو أحد الخطوط الناقلة للمياه إلى محطة التنقية بمدينة الشيخ زايد بطاقة عملاقة تصل إلى 570 ألف م3/يوم والتي تغذي مدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى جزء من مدينة السادس من أكتوبر؛ وهو ما تسبب في انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر، خلال الساعات الماضية.

وتم إصلاح العطل فور وقوع الكسر، حيث تم النزول مباشرة إلى موقع الخط المكسور واتخاذ التدابير المطلوبة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن إنكسار الخط من فصل للمضخات العاملة على الخط، وتم حشد فريق مكون من حوالي 100 عامل وفنى لإصلاح الماسورة مع توفير جميع المعدات المطلوبة بعدد ( ٣ سيارات سيول - عدد ٥ حفارات - عدد ٣ لوادر - ٤ عربات جامبو - ٢ كساحات لنقل المواسير - ٥ عربات ربع نقل) وتم توفير الإمكانات المطلوبة بمكان الإصلاح، واستمر التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز والهيئة مع كافة المواطنين لتلقي الشكاوي ومتابعة عملية الإصلاح للخط، وتوفير سيارات المياه فى بعض النقاط.