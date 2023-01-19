عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

100 عامل لإصلاحه|كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بـ6 أكتوبر..وهذه المناطق تفقد الخدمة

صدى البلد

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حدوث كسر مفاجئ في خط 300 مم، المغذي لمنطقة غرب سوميد الأمر الذي يؤدي إلى قطع المياه لمدة 3 ساعات عن منطقة غرب سوميد والمجاورات 1، 2،10،9،8،7،3، 11.12.13.14.

وكان قد أعلن جهازا مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، في بيان مشترك، منذ أيام عن كسر مفاجئ في خط المياه العكرة قطر 1800 مم بمنطقة برقاش وهو أحد الخطوط الناقلة للمياه إلى محطة التنقية بمدينة الشيخ زايد بطاقة عملاقة تصل إلى 570 ألف م3/يوم والتي تغذي مدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى جزء من مدينة السادس من أكتوبر؛ وهو ما تسبب في انقطاع المياه عن مدينة الشيخ زايد وبعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر، خلال الساعات الماضية.

وتم إصلاح العطل فور وقوع الكسر،  حيث تم النزول مباشرة إلى موقع الخط المكسور واتخاذ التدابير المطلوبة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن إنكسار الخط من فصل للمضخات العاملة على الخط، وتم حشد فريق مكون من حوالي 100 عامل وفنى لإصلاح الماسورة مع توفير جميع المعدات المطلوبة بعدد ( ٣ سيارات سيول - عدد ٥ حفارات - عدد ٣ لوادر - ٤ عربات جامبو - ٢ كساحات لنقل المواسير - ٥ عربات ربع نقل) وتم توفير الإمكانات المطلوبة بمكان الإصلاح، واستمر التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز والهيئة مع كافة المواطنين لتلقي الشكاوي ومتابعة عملية الإصلاح للخط، وتوفير سيارات المياه فى بعض النقاط. 

مدينة 6 أكتوبر انقطاع المياه مدينة الشيخ زايد خط المياه الشيخ زايد مدينة السادس من أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل مواجهة الزمالك

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

ترشيحاتنا

بأغلبية واسعة.. البرلمان الأوروبي يوافق على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

موعد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

أنهت حياتها بالمدينة الجامعية.. نكشف تفاصيل وفاة طالبة بهندسة حلوان

100 عامل لإصلاحه|كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بـ6 أكتوبر..وهذه المناطق تفقد الخدمة

أشعر بثقل الصلاة في قلبي ماذا أفعل؟.. 14 كلمة تعينك على العبادة

فيديو.. اختفاء أثر الممثل جوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إياك وتجاهلها.. علامتان على الوجه قد تعكسان صحة الأمعاء السيئة

على ضفاف النيل.. اكتشاف مذهل يظهر أسرار عصر الملكة كليوباترا في مصر

السعودية تستقطب نجوم العالم.. تفاصيل اللقاء الأول بين رونالدو وميسي على أرض عربية

طعام شائع يتناوله الملايين يتسبب في تدمير الشرايين والأوعية الدموية

فيديو

الدعوة عامة.. بسمة وهبة ومحمد الباز يتبرعان براتبيهما من أجل مصر

تحذير من الأرصاد الجوية بسبب درجات الحرارة في المساء

سعر صرف الدولار في البنوك والذهب اليوم بالأسواق

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ