تحرير 104 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 104 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 104 مخالفة تموينية، منها 94 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، وعدم وجود سجلات، وقضايا أخرى متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 10 مخالفات لسلع مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.