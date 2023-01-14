عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات.. حريق يلتهم مخبزا سياحيا بسبب إسطوانة بوتاجاز في المنيا

إخماد حريق بمخبز
إخماد حريق بمخبز بالمنيا

اندلع حريق في مخبز سياحي بسبب تسريب للغاز من إسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى مركز المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الداخلية تضبط عصابة تتاجر في الأسلحة النارية بجبال المنيا.. صور

نائب محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا رمضان بأبوقرقاص لتوفير السلع بتخفيضات 30%

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مخبز سياحي بإحدى قرى مركز المنيا بسبب تسرب غاز إسطوانة البوتاجاز دون مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاوره بمساعدة الأهالي، حيث تبين نشوبه بمخبز سياحي دون إصابات بشرية.

تم التحفظ علي مكان الحريق وعمل كردون أمني وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

الحماية المدنية الأجهزة الامنية قوات الحماية المدنية دون اصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

موضوعات متعلقة

لأعمال الصيانة.. قطع الكهرباء عن 8 مؤسسات في المنيا غدا

ترشيحاتنا

حافز إضافي | رئيس الوزراء يزف بشرى للفلاحين .. فيديو

سياحة السفاري.. إنطلاق رحلة بالدراجات الهوائية من الأهرامات إلى السودان

وزير التعليم يفتح تحقيقا بشأن سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج

توجيه دعوة رسمية لـ إيلون ماسك لزيارة مصر غدا.. تفاصيل

عبدالغفار: الدولة أنفقت مليارات كثيرة للمحافظة على صحة المصريين|فيديو

مسدس في شنطته | طفل يطلق الرصاص على معلمه بالمدرسة بأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها| شاهد

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

فيديو

السيستم وقع.. أزمة تواجه بعض طلاب الابتدائية المقيمون بالخارج| فيديو

التحالف الوطني يطلق مبادرة خيرك سابق بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. فيديو

تطورات أزمة بيراميدز بعد بيان النادي.. وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يردان.. فيديو

منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها للمستشفى| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ