دون إصابات.. حريق يلتهم مخبزا سياحيا بسبب إسطوانة بوتاجاز في المنيا

اندلع حريق في مخبز سياحي بسبب تسريب للغاز من إسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى مركز المنيا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع مصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في مخبز سياحي بإحدى قرى مركز المنيا بسبب تسرب غاز إسطوانة البوتاجاز دون مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاوره بمساعدة الأهالي، حيث تبين نشوبه بمخبز سياحي دون إصابات بشرية.

تم التحفظ علي مكان الحريق وعمل كردون أمني وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.