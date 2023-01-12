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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يفتتح معرض أهلا رمضان بأبوقرقاص لتوفير السلع بتخفيضات 30%

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين،  معرض "أهلا رمضان"، بمركز ابوقرقاص والمقام بشارع الجمهورية، وذلك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، ضمن جهود المحافظة لتوفير جميع السلع، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

 

إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية تلة في المنيا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، واللواء محمد عزت رئيس مدينة ابوقرقاص وعدد من أعضاء مجلس النواب.

 

أوضح نائب المحافظ، أن المعرض يأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

 

ووجه نائب المحافظ، بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المنيا معرض معرض اهلا رمضان نائب المحافظ توفير السلع الغذائية توافر السلع الغذائية مركز ابوقرقاص مديرية التموين

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