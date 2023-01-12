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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. انهيار جزئي لمنزل في حريق بالمنيا

نشوب حريق بمنزل بالعدوة
نشوب حريق بمنزل بالعدوة

شب حريق داخل منزل بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا مما أسفر عن انهيار سقف الطابق الثالث وحائط دون إصابات بشرية.

 واستطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق وإخماده وتحرير  محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن نشوب حريق بالطابق الثالث بمنزل م. ر. ع باحدي قرى مركز العدوة.

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وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تم إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات.

وأفادت التحريات الأولية أن المنزل مكون من 3 طوابق ومقام من الطوب الأحمر علي مساحة 125 متر مربع وتسبب الحريق في انهيار سقف غرفة الطابق الثالث وسقوطها علي سقف الطابق الثاني، مما أدي لانهيار حائط.

وتم عمل كردون أمني وفصل المرافق، وإزالة الحائط المنهار لكونه يمثل خطورة علي المنازل المجاورة، كما تم إخلاء المنزل من السكان ونقلهم للإقامة لدي أقاربهم حفاظا علي حياتهم، وتم إخطار لجنة المنشات الآيلة للسقوط لإعداد تقرير بحالة المنزل والمنازل الملاصقة، لحماية قاطنيها، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

 

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