مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ، على البدء بمحمود عبدالمنعم كهربا أساسياً في مباراة الزمالك يوم السبت المقبل.

وجاء القرار بعد تألق كهربا أمام سموحة ونجح في تسجيل هدف وصنع هدفين في نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقي النادي الأهلي مع مضيفه نادي الزمالك يوم السبت الموافق 21 يناير في قمة مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث تم تأجيل المباراة ساعة ونصف بسبب مباراة لمنتخب مصر لكرة اليد المشارك في كأس العالم.

ومن المقرر تعيين حكام أجانب لـ لقاء القمة، ولم يُكشف عن هويتهم حتى الآن.