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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس موسم الرياض.. رونالدو يتصدر تريند تويتر عقب هدف ميسي

رونالدو - ميسي
رونالدو - ميسي

دشن عدد من رواد السوشيال مديا هاشتاج “رونالدو” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب بداية مباراة باريس سان جيرمان مع نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.

وتصدر هاشتاج “رونالدو” الترند الأول عبر قائمة الأكثر تداولًا بـ “تويتر”، وجاءت التعلقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي المواجهة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كالاتي:

وتقدم باريس سان جيرمان على فريق نجوم الهلال والنصر بهدف دون مقابل في كأس موسم الرياض.

هدف باريس سان جيرمان جاء عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة عندما تلقى تمريرة رائعة من نيمار، ليُسدد الكرة أسفل محمد العويس المتقدم من مرماه، مهديًا فريقه التقدم.

رونالدو ضد ميسي .. هاشتاج كأس موسم الرياض يتصدر تويتر

ميسي يتقدم لـ باريس سان جيرمان بهدف في شباك نجوم الهلال والنصر

تشكيل باريس سان جيرمان

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان تواجد الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - خوان بيرنات

خط الوسط: دانيلو بيريرا - فابيان رويز - فيتور فيتينيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.

تشكيل نجوم الهلال والنصر

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا لصفوف النصر، على رأس التشكيل الذي سيواجه باريس سان جيرمان.

وجاء تشكيل نجوم الهلال والنصر كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - علي البليهي - جانج هيون سو - سلطان الغنام

خط الوسط: محمد كنو - لويس جوستافو - ماتيوس بيريرا

خط الهجوم: تاليسكا - أندريه كاريلو - كريستيانو رونالدو

ويُشارك في المباراة فريق مكون من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين.

وتُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

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