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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحذير شديد اللهجة من كولر لهذا اللاعب قبل مباراة الزمالك.. تفاصيل

كريستو من مباراة
كريستو من مباراة الأهلي وسموحة

يواصل السويسري، مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجلسات الفنية والبدنية، مع لاعبيه، منذ انتهاء مباراة سموحة الاخيرة التي خاضها المارد الأحمر في بطولة كأس مصر، وحسمها لصالحه بثلاثة اهداف مقابل هدف.

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ويسعي كولر للاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مع كل لاعب من أجل التركيز على حسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستجمع بين الفريقان مساء السبت المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.

وحول ذلك الأمر، كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس الجلسة التي جمعت المدرب السويسري مع مهاجم الفريق التونسي محمد الضاوي «كريستو» على هامش المران خلال الساعات الماضية.

وتم تحذير اللاعب من الاحتفاظ بالكرة كما حدث في مباراة الأهلي الأخيرة امام سموحة، حيث ظهر على أداء اللاعب الفردية في الأداء والتمادي في المرواغات لافتا إلى أن هذا الأمر لن يكون مقبول على الإطلاق في مواجهة الزمالك المقبلة.

وأضاف شبانة في تصريحات اذاعية، أن كولر حذر كريستو من انطلاقاته غير المبررة والمراوغات المستمرة والتي قد تسبب له عدد من الإصابات بسبب الإلتحامات القوية خاصة أن الفترة الحالية حساسة للغاية في بداية مشاركاته مع الفريق.

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