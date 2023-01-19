عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم فلسطين.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة سوليفان لإسرائيل والضفة الغربية

اسرائيل وأمريكا
اسرائيل وأمريكا

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، اليوم الخميس، تفاصيل زيارة مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وقال واتسون في بيان: “التقى سوليفان، في القدس، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج، وأعضاء من فريق الأمن القومي الرفيع المستوى بمن فيهم وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، ومدير الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي”.

وأضاف: “خلال اتصالاته مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين، كرر سوليفان التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها إيران على إسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة”.

عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي

وتابع: “شدد سوليفان على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي. كما ناقشا أوكرانيا، فضلا عن الشراكة الدفاعية المزدهرة بين روسيا وإيران وآثارها على الأمن في منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح البيان أن سوليفان أكد على التزام الرئيس بايدن بتعزيز منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا وازدهارا وأمنا مع فوائد لجميع شعوبها، كما يتضح من مجموعات عمل منتدى النقب الأخيرة في أبو ظبي.

وأضاف البيان: “لتحقيق هذه الأهداف، عقد سوليفان و هنجبي اجتماعا رباعيا افتراضيا مع نظيريهما الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان من وكالة الأمن القومي الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية”.

أوامر وزارية .. تخفيض فوري في سعر لتر البنزين بـ إسرائيل

أبو مازن يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل قبل تدمير السلام والاستقرار

وأشار سوليفان، في جميع اجتماعاته، إلى أن شراكة الولايات المتحدة طويلة الأمد مع إسرائيل، التي تحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تأسيسها، مبنية على المصالح المتبادلة والقيم الديمقراطية.

دعم حل الدولتين والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس

وشدد سوليفان على أن الإدارة ستواصل دعم حل الدولتين، وستثني السياسات التي تعرض قدرته على البقاء للخطر.

كما شدد على الحاجة الملحة إلى تجنب الخطوات الأحادية الجانب من قبل أي طرف يمكن أن تشعل التوترات على أرض الواقع، مع إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على الوضع التاريخي الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.

تعميق العلاقات مع الشعب الفلسطيني

وأكد البيان، أن “سوليفان التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قي رام الله لإعادة تأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بتعزيز المشاركة مع السلطة الفلسطينية وتعميق العلاقات مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “ناقش سوليفان وعباس دعم الولايات المتحدة للسلام، والحفاظ على الطريق نحو المفاوضات من أجل حل الدولتين، وتعزيز تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما استعرض سوليفان التزامات الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية وإنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع 4G في الضفة الغربية.

محمود عباس إسرائيل الولايات المتحدة نتنياهو إيلي كوهين بايدن سوليفان فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

موضوعات متعلقة

6 مشروعات.. الملك تشارلز الثالث يتنازل عن الأرباح الزائدة لسكان بريطانيا

إجراء عاجل.. روسيا تخفض إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

الجيش الروسي يسيطر على 4 مناطق جديدة في زابوريجيا

بسبب حزام الأمان.. رئيس وزراء بريطانيا يقدم اعتذارا ويواجه الغرامة

مفاجأة.. أمريكا تعلن البدء قريبًا بنقل الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

بسبب حادث مثير .. روسيا تقارن السلطات الأوكرانية بـ تنظيم داعش

بسبب أزمات الوقود والغذاء.. بريطانيا تتحرك لمراجعة العقوبات المفروضة علي روسيا

بيان عاجل من روسيا بعد قرار البربمان الأوروبي محاكمتها

ترشيحاتنا

نورهان ضربت أمها بالشاكوش مرتين..عشيق فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل مثيرة في اعترافاته

باريس سان جيرمان بطلًا لكأس موسم الرياض على حساب نجوم الهلال والنصر

رسالة الغفران| تعليق ساخر من جمال شعبان على بوست فنانة مصرية لهذا السبب

بيراميدز يفوز على فاركو ويخطف المركز الثالث من الزمالك بالدوري

منعطف خطير.. البيت الأبيض يرفض مناقشة شروط رفع سقف الدين مع الكونجرس

أشهر كوميدي في السعودية|وفاة عزيز القزم تتصدر السوشيال ميديا..من هو وقيمة ثروته ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر كوميدي في السعودية|وفاة عزيز القزم تتصدر السوشيال ميديا..من هو وقيمة ثروته ؟

يشبه مريلة المدرسة.. سعر فستان أصالة يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

معاناة كبيرة مع المرض.. شاهد أجمل صور الكوميدي عزيز القزم بعد وفاته

ملامح غريبة من جديد.. هيفاء وهبي تثير الجدل فى أحدث ظهور| شاهد

فيديو

80 طفلا يموتون يوميا بسببها.. سحب حقنة مزيفة تعطى للحوامل باليمن

مأساة ومحنة فظيعة.. بوتين يكشف لأول مرة معاناة عائلته في حصار ليننجراد "فيديوجراف"

ازاي تجيب كارت العيش الجديد وطريقة استخدامه والأسعار..فيديو

الخميس الأسود في فرنسا.. إضرابات واسعة بقطاعات النقل والطيران والتعليم والطاقة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ