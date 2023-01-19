دعم فلسطين.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة سوليفان لإسرائيل والضفة الغربية

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، اليوم الخميس، تفاصيل زيارة مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وقال واتسون في بيان: “التقى سوليفان، في القدس، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج، وأعضاء من فريق الأمن القومي الرفيع المستوى بمن فيهم وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، ومدير الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي”.

وأضاف: “خلال اتصالاته مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين، كرر سوليفان التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها إيران على إسرائيل والولايات المتحدة والمنطقة”.

عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي

وتابع: “شدد سوليفان على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم تمكن إيران أبدا من امتلاك سلاح نووي. كما ناقشا أوكرانيا، فضلا عن الشراكة الدفاعية المزدهرة بين روسيا وإيران وآثارها على الأمن في منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح البيان أن سوليفان أكد على التزام الرئيس بايدن بتعزيز منطقة شرق أوسط أكثر تكاملا وازدهارا وأمنا مع فوائد لجميع شعوبها، كما يتضح من مجموعات عمل منتدى النقب الأخيرة في أبو ظبي.

وأضاف البيان: “لتحقيق هذه الأهداف، عقد سوليفان و هنجبي اجتماعا رباعيا افتراضيا مع نظيريهما الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان من وكالة الأمن القومي الإماراتية لتعزيز التنسيق في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية”.

وأشار سوليفان، في جميع اجتماعاته، إلى أن شراكة الولايات المتحدة طويلة الأمد مع إسرائيل، التي تحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تأسيسها، مبنية على المصالح المتبادلة والقيم الديمقراطية.

دعم حل الدولتين والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس

وشدد سوليفان على أن الإدارة ستواصل دعم حل الدولتين، وستثني السياسات التي تعرض قدرته على البقاء للخطر.

كما شدد على الحاجة الملحة إلى تجنب الخطوات الأحادية الجانب من قبل أي طرف يمكن أن تشعل التوترات على أرض الواقع، مع إيلاء اهتمام خاص للحفاظ على الوضع التاريخي الراهن فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.

تعميق العلاقات مع الشعب الفلسطيني

وأكد البيان، أن “سوليفان التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قي رام الله لإعادة تأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بتعزيز المشاركة مع السلطة الفلسطينية وتعميق العلاقات مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “ناقش سوليفان وعباس دعم الولايات المتحدة للسلام، والحفاظ على الطريق نحو المفاوضات من أجل حل الدولتين، وتعزيز تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما استعرض سوليفان التزامات الولايات المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية وإنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الرابع 4G في الضفة الغربية.