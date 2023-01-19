نقيب الزراعيين : الرئيس حريص على تحسين حياة الفلاحين .. فيديو

أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بقرار زيادة سعر توريد إردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيهًا، لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السياسي داعم بقوة لقطاع الزراعة والفلاح المصري.

وأضاف الدكتور سيد خليفة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي حريص على حصول الفلاحين على عائد مجزٍ لتحسين جودة حياتهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وارتفاع نسب التوريد وتعزيز الأمن الغذائي.

تابع نقيب الزراعيين، سعر توريد طن قصب السكر ارتفع إلى 1100 جنيها، حيث بدأ حصاده بداية من الشهر الجاري، كما ارتفع سعر طن بنجر السكر إلى 1000 جنيه، لافتا إلى أن هناك توجيهات بالتوسع في الزراعة التعاقدية.

