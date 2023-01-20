نقيب الفلاحين: سعر توريد القمح الجديد مناسب وعادل في الوقت الحالي.. فيديو

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن سعر توريد القمح الجديد مرضي للفلاحين ومناسب وعادل في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القرار يستهدف تحسين معيشة الفلاحين ودخلهم.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضىائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن مساحة القمح المنزرعة أكثر من 3 ملايين فدان، مؤكدا أن موسم الحصاد يبدأ من 15 أبريل وقد يستمر لمدة شهر قبل بدء التوريد

مرضي لنا جميعا.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أن قرار رفع سعر أردب القمح إلى 1250 جنيها، هو مرضي لنا جميعا.

