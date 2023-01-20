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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحليب الذهبي لمقاومة الأنفلونزا ونزلات البرد

صدى البلد

غالبًا ما تنخفض مناعتنا في الطقس البارد ، ونصبح أكثر عرضة للعديد من المشكلات الصحية مثل البرد والسعال والحمى  وفقا ل india.com

يجب إضافة الكركم في نظامهم الغذائي اليومي خلال فصل الشتاء. "، الكركم ، طعام شتوي شائع جدًا. 

فان العنصر النشط في الكركم قابل للذوبان في الدهون ، ومن ثم يتم استخدامه بشكل أفضل من قبل الجسم في وسط الدهون ".

يمكن أن يحافظ حليب الكركم على الدفء خلال أشهر الشتاء. 

كما أنه مفيد لمرضى السكر لأنه يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم. 


أفضل جزء من صباح الشتاء هو احتساء فنجان من الشاي الساخن. يمكن استبدال شاي الكركم او حليب الكركم وهو مايعرف بالحليب الذهبي  ستعزز هذه الممارسة الصحية مناعتك وتساعدك على تجنب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية المرتبطة بالبرد.


يمكننا استخدام ملعقة شاي واحدة. من العسل مع كاتشي هالدي واثنين من ذرة الفلفل الأسود حتى يستفيد جسمنا من هذا الطعام الفائق
يمكن أن يساعدك تضمين الكركم في نظامك الغذائي أيضًا في التخلص من أعراض الجيوب الأنفية. 


الفوائد الصحية للكركم
يعتبر الكركم من أفضل الأعشاب الدافئة لمكافحة البرد والقضايا الصحية المتعلقة به خلال فصل الشتاء.
يزيد الكركم الخام من إنتاج المخاط الذي يطرد بشكل طبيعي الميكروبات التي تسد الجهاز التنفسي. 

تساعد الخصائص المضادة للفيروسات والبكتيريا الموجودة في الكركم على مكافحة العدوى وتخفيف أعراض السعال والبرد.
الكركم هو مضاد قوي للالتهابات تقلل الالتهاب الحاد والمزمن.
نميل لتناول الطعام والشراب أكثر خلال فصل الشتاء والنتيجة هي إرهاق الكبد. يزيد مسحوق الكركم من إنتاج الإنزيمات التي تساعد في إزالة السموم من الجسم. 

قد يتسبب الشتاء في حدوث حزن شتوي أو مزاج متدني يرتبط الاكتئاب بانخفاض مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ . 

 

يعزز الكركم مستويات هرمون الدماغ  ، مما يزيد من نمو الخلايا العصبية الجديدة وقد يساعد في محاربة العمليات التنكسية المختلفة 

نزلات البرد الأنفلونزا البرد والسعال السعال والبرد مسحوق الكركم الحليب الذهبي

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