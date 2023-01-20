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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نتفليكس تعلن استقالة مؤسسها من منصبه .. التفاصيل الكاملة

مؤسس نتفليكس
مؤسس نتفليكس

شهدت ادارة منصة نتفليكس العالمية تغير مفاجئ حيث أعلنت الشركة منذ ساعات قليلة، أن مؤسسها ريد هاستينجز سيتنحى عن منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة وسيعمل كرئيس تنفيذي.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “سي ان ان” الامريكية، أنه سيتم استبدال هاستينجز بالرئيسين التنفيذيين المشاركين تيد ساراندوس وجريج بيترز. 

وساراندوس، الذي كان بالفعل الرئيس التنفيذي المشارك، هو الوجه العام للشركة في هوليوود، بينما أشرف بيترز الرئيس التنفيذي للعمليات سابقًا على تطوير منتجاتها ودفعها نحو الإعلان، فيما سيتولى هاستينجز، 62 عاما، منصب الرئيس التنفيذي للشركة.


وكتب هاستينجز في مدونة: ظل مجلس إدارتنا يناقش التخطيط للخلافة لسنوات عديدة، حتى المؤسسون بحاجة إلى التطور، كجزء من هذه العملية، قمنا بترقية تيد إلى منصب الرئيس التنفيذي المشارك بجواري في يوليو 2020، وجريج إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وفي العامين ونصف العام الماضيين، قمت بتفويض إدارة Netflix لهم بشكل متزايد.

من هو ريد هاستينجز

 

وُلد هاستينجز في الثامن من أكتوبر عام 1960، في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وتخرّج عام 1978 في مدرسة باكينجهام براون ونيكولز في كامبريدج.


وبعد انتهائه من المدرسة الثانوية، كان يبيع المكانس الكهربائية لمدة عام تقريبًا، ثم التحق بجامعة بودين؛ حيث تخصص في الرياضيات، والتحق هاستينجز بجامعة ستانفورد، بعد عودته من فيلق السلام، وتخرج بشهادة الماجستير في علوم الكمبيوتر عام 1988.


بدأ مسيرته المهنية كمطور برامج بشركة «Adaptive Technology»؛ حيث تعلّم قيمة التركيز تحت قيادة أودري ماكلين؛ الرئيس التنفيذي للشركة.


وفي عام 1991، ترك عمله ليؤسس شركته «Pure Software»؛ المتخصصة في استكشاف الأخطاء البرمجية؛ حيث نالت نجاحًا غير متوقع، وبسرعة كبيرة.


واجه هاستينجز خلال هذه الفترة، صعوبات كبيرة في إدارة الشركة، فطلب من مجلس الإدارة استبداله، لكن المجلس رفض.


اندمجت شركته مع «Atria Software»، عام 1996، وفي العام التالي استحوذت على شركة «Rational Software»، فتم تعيينه في منصب كبير المسؤولين الفنيين في الشركتين.


انضم إلى مجلس إدارة مايكروسوفت عام 2007، وحافظ على منصبه حتى عام 2012، كما أنه عضو في مجلس إدارة فيس بوك منذ يونيو 2011


تأسيس Netflix

 

وفي عام 1997، شارك ريد هاستينجز في تأسيس شركة نتفليكس مع مارك راندولف- بكاليفورنيا- لتوفير خدمة إعلامية تتيح عرضًا ثابتًا؛ للتأجير عبر البريد الإلكتروني للعملاء بالولايات المتحدة الأمريكية.


وبحسب «CNBC» فقد بدأت الشركة تتلقي طلبات للحصول على أقراص الفيديو الرقمية DVD عبر الإنترنت؛ حيث أُتيح للعملاء، استئجار هذه الأقراص الرقمية لمدة أسبوع، ثم تمكّنوا من دفع رسوم شهرية محددة لاستئجار عدد غير محدود من أقراص الفيديو الرقمية عام 1999.


نمت نتفليكس بسرعة كبيرة على مر السنين، وفي عام 2009، نشر هاستينجز دليل الثقافة الداخلية على الإنترنت؛ حتى أصبح الدليل أداة لفحص ما قبل التوظيف، تثني الأشخاص غير المتوافقين عن التقديم.


تبنّى هاستينجز أساليب توسع قوية، ساهمت في انتشار الشركة من خلال عقد شراكات مع الاستوديوهات السينمائية، والحملات التسويقية التي ركّزت على كتالوج الشركة من الأفلام المستقلة، والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى الأفلام التي لا تتوفّر بسهولة.


وفي العام الماضي، شهدت Netflix نجاحًا كبيرًا في أسهمها وسمعتها بعد خسارة المشتركين وسط المنافسة المتزايدة من خدمات البث المنافسة، ردًا على ذلك قدمت Netflix فئة منخفضة السعر ومدعومة بالإعلانات لأول مرة في تاريخها.


وفي تقرير أرباحها يوم الخميس، قالت الشركة إنها أضافت أكثر من 7.6 مليون مشترك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أي أعلى بكثير من 4.5 مليون إضافة كانت قد توقعتها ليصبح المجموع أكثر من 230 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم.


وقالت الشركة إن النمو يشير أيضًا إلى أن عرض الاشتراك المدعوم بالإعلانات، والذي تم إطلاقه في نوفمبر، قد اكتسب قوة جذب.


وقال ساراندوس في بيان: منذ أن بدأ ريد في تفويض الإدارة إلينا، قمنا أنا وجريج ببناء نموذج تشغيلي قوي قائم على قيمنا المشتركة ونهج النمو المتشابه في التفكير، أنا متحمس جدًا لبدء هذا الفصل الجديد مع جريج كرئيس تنفيذي مشارك.

نتفليكس مجلس الادارة

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