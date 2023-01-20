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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الداخلية: رضا شحاتة أقنع محمد نجيب بعدم الاعتزال

صدى البلد

أكد أبو المجد مصطفى ، المدرب العام لفريق الداخلية ، أن سمير فكرى لاعب الفريق من العناصر المميزة التي كانت تستحق التواجد في الدوري الممتاز منذ فترة طويلة.


وأوضح أبو المجد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن سمير فكري من اللاعبين الموهوبين الذين صنعوا الفارق معنا في الفترة الأخيرة مؤكداً أنه تلقى بعض العروض للرحيل ولكن فكرة الاستغناء عن خدماته مرفوضة تماماً.


وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة أغلق الباب تماماً أمام فكرة رحيل أي لاعب في شهر يناير.
وأشاد مدرب الداخلية بلاعبه محمد نجيب قائد ومدافع الفريق مؤكداً أنه يقدم دوراً مهماً في الملعب ويعطي الثقة لزملاءه.


وأضاف:" رضا شحاتة أقنع نجيب بعدم الاعتزال وأكد للاعب أنه قادر على العطاء حتى الأربعين عاماً وهو ما حدث بالفعل واللاعب مازال يظهر بصورة رائعة".

الدوري الممتاز الداخلية ابو المجد رضا شحاته قناة المحور الريمونتادا

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