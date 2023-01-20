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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قد تعيد كتابة تاريخ مصر القديمة .. اكتشاف مقبرة ملكية جديدة في الأقصر|تفاصيل

صدى البلد

كشف فريق مصري بريطاني مشترك عن مقبرة ملكية قديمة لم يتم اكتشافها من قبل في الأقصر بمصر، حسبما أعلن مسؤولون في بيان صحفي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً.

قبر ملكي 

 

وأشار مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إلى أن أحدث اكتشاف قد يكون قبرًا يعود تاريخه إلى الأسرة الثامنة عشرة في مصر القديمة (1550-1292 قبل الميلاد)، ويعتقد علماء الآثار أنه من المحتمل أن يكون قبر زوجة ملكية أو أميرة.

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عصور قديمة

وسيواصل الفريق العمل في المقبرة، التي تضررت جزئيًا بسبب الفيضانات بالرمل ورواسب الحجر الجيري في العصور القديمة. 

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نقوش داخلية

وقد أدى الفيضان إلى ردع العديد من النقوش الداخلية، مما جعل من الصعب تحديد من هو المقصود بالمقبرة.


الجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، عثر فريق من علماء الآثار الإسبان على ستين مومياء بين مقبرتين في الأقصر.

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