مومياء نفرتيتي ومدينة سرية.. 5 اكتشافات أثرية منتظرة في 2023

التنبؤ بالمستقبل أمر صعب ، ولكن بناءً على بحثنا ترجيحات علماء الآثار، فهناك تخمينات مستنيرة فيما يتعلق بالاكتشافات والقصص الأثرية التي قد نراها في عام 2023. إذ أن هناك احتمال أن يتم اكتشاف مومياء نفرتيتي، حيث يجري علماء الآثار اختبارات الحمض النووي في مقبرة مصرية لمعرفة ما إذا كانت إحدى المومياوات هي بقايا الملكة المصرية القديمة.

وفيما يلي أبرز الاكتشافات المتوقعة خلال العام الحالي..

1- مومياء نفرتيتي

نفرتيتي

تم العثور لأول مرة في العصر الحديث على مقبرة في عام 1817 حيث تقع المقبرة "KV 21"، كما يسميها علماء المصريات، في وادي الملوك وتحتوي على مومياواتين، وفقًا لمشروع رسم خرائط طيبة، حيث يقوم فريق بقيادة زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، بإعادة فحص المقبرة ومومياواتها من خلال إجراء اختبارات الحمض النووي. قال حواس لـ Live Science إن الفريق يبحث في احتمال أن تكون نفرتيتي إحدى المومياوات. في حين أنه من غير المؤكد ما إذا كان العلماء سيجدون رفات الملكة المصرية القديمة، فهناك فرصة جيدة لأن نسمع المزيد عن هذا القبر والمومياوات المدفونة فيه في عام 2023.

المدينة السرية - تركيا

2. مدينة سرية تحت الأرض في تركيا

في عام 2022، اكتشف علماء الآثار في مديات بتركيا مدينة تحت الأرض يعود تاريخها إلى 2000 عام وربما كانت موطنًا لما يصل إلى 70 ألف شخص. تم العثور على بقايا كنيسة مسيحية وكنيس يهودي، ومن المحتمل أن الناس في المدينة السرية كانوا يحاولون الاختباء من الإمبراطورية الرومانية التي حكمت المنطقة واضطهدوا المسيحيين واليهود في بعض الأحيان.

أحد التفاصيل المهمة هو أنه تم حفر 5٪ فقط من المدينة حتى الآن. حيث أن البحث مستمر، لذلك من المحتمل أن يتم اكتشاف اكتشافات جديدة في هذه المدينة تحت الأرض في عام 2023.

3. القطع الأثرية التي أعيدت إلى الوطن ، وربما حتى رخام إلجين

رخام إلجين

المتاحف في جميع أنحاء العالم تمر بحساب ؛ تقوم بعض المؤسسات بالوصول إلى مجموعاتها وتقرر ما إذا كان يجب إعادة بعض القطع الأثرية إلى ثقافتها أو بلدها الأصلي. على سبيل المثال، تم نهب المنحوتات المعدنية المعقدة المعروفة باسم بنين البرونزية من مملكة بنين (جنوب غرب نيجيريا حاليًا) عندما هاجم البريطانيون في عام 1897.

العديد من تلك المنحوتات البرونزية موجودة الآن في متاحف في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ونيوزيلندا، وفقًا لـ The Art Newspaper (يفتح في علامة تبويب جديدة). ومع ذلك، أعادت ألمانيا 21 قطعة برونزية من بنين إلى نيجيريا في ديسمبر 2022، حسبما أفادت صحيفة الغارديان، وأعلنت جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة في ديسمبر أنها ستعيد 116 من طرازات بنين البرونزية إلى نيجيريا.

وفي حالة أخرى، يخطط المتحف الوطني في اسكتلندا لإعادة عمود طوطم منهوب إلى أمة نيسجا في كولومبيا البريطانية، كندا، حسبما ذكرت صحيفة آرت.

كما أن هناك محادثات جارية للمتحف البريطاني لإعادة رخام البارثينون، المعروف أيضًا باسم رخام إلجين، إلى اليونان.

وينص القانون البريطاني على أن المتحف البريطاني لا يمكنه نقل ملكية القطع الأثرية الخاصة به، ولكن الحل البديل يمكن أن يكون مشاركة الرخام مع اليونان أثناء تقديم عرض جديد للقطع الأثرية اليونانية في مكان الرخام.

4. تراث أوكرانيا

أدى الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا إلى سرقة وتدمير وتدمير العديد من الهياكل والتحف التراثية. واعتبارًا من 12 ديسمبر، تحققت اليونسكو من الأضرار التي لحقت بـ 227 موقعًا تراثيًا، بما في ذلك المتاحف والمباني الدينية والمكتبات. كما كانت هناك عمليات نهب واسعة النطاق. على سبيل المثال ، قامت السلطات الروسية بنهب القطع الأثرية المصنوعة من الذهب من متحف في ميليتوبول التي تحتلها روسيا.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، استعاد الجيش الأوكراني السيطرة على الأراضي، بل وحرر خيرسون، المدينة الرئيسية التي احتلتها روسيا. مع استعادة أوكرانيا للمزيد من الأراضي، من المحتمل أن نسمع المزيد عن القطع الأثرية والمواقع الأثرية المتضررة والمسروقة والمنهوبة. من الممكن أيضًا أن تظهر بعض القطع الأثرية التي سرقها الجنود الروس للبيع على الإنترنت.

5. اكتشافات قديمة جديدة على طول خط السكة الحديد الجديد في المملكة المتحدة

اكتشافات بريطانيا

على مدى السنوات القليلة الماضية، وجد علماء الآثار في المملكة المتحدة قطعًا أثرية رائعة تعود إلى بريطانيا الرومانية والأنجلو ساكسونية في إنجلترا أثناء قيامهم بمسح الأرض قبل إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة 2 (HS2)، وهو خط سكة حديد عالي السرعة يمتد من لندن. إلى ويست ميدلاندز.

وقد اكتشف علماء الآثار العديد من المواقع القديمة، بما في ذلك بقايا محفوظة جيدًا لقرية من العصر الحديدي تحولت إلى مدينة رومانية قديمة مزدحمة في جنوب نورثهامبتونشاير، إنجلترا، حيث تضم مقبرة للوثنيين الأغنياء يعود تاريخها إلى وقت الغزو الأنجلو ساكسوني لبريطانيا في القرن الخامس بعد الميلاد؛ وتمثال خشبي "رائع" يعود إلى أوائل بريطانيا الرومانية.