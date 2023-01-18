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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تطوير الريف المصري وحياة كريمة بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

صدى البلد

 عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تطوير الريف المصري وحياة كريمة" أوضح شعبان شلبي أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالإرتقاء بالريف المصري الذي طالما عاني من إنعدام المقومات الأساسية والإرتقاء بجودة حياة المواطنين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لبيئة التجمعات الريفية ومنها خطوط إنتاج ومشاغل النول والخياطة للفتيات وورش تعليم صناعة المنتجات والأخشاب وتصنيع الألبان وغيرها من المشروعات الصغيرة المختلفة لنهضة الأسر المنتجة.

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تطوير التعليم

 

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "تطوير التعليم" تحدثت أسماء محمد أحمد مناع عن مراحل تطوير التعليم فى مصر ودور وزارة التربية والتعليم فى حل المشكلات وإتخاذ القرار وعودة الأنشطة المدرسية لرفع كفاءة الطالب وربط التعليم بسوق العمل والإحتفاظ بالزى المدرسى ورفع كفاءة الطلاب، بجانب ذلك أعد القصر دورى ثقافى للأطفال أدارته وفاء أبو العلمين، بالإضافة إلى ذلك أعد عرض مسرح عرائس بعنوان "القطة الشقية" أداء أسماء أحمد وهناء عباس.

أقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية بعنوان "الشعر أصل الثقافات" للشاعر إبراهيم الخوار ألقى قصيدتى"الشعر بحر، الشعر حقيقة وخيال"، وكذلك أعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي قصيدة "شرق وبنت وانحناء"، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري دوري ثقافي أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد خليل، أقامت مكتبة المدامود الثقافية عرض مسرح عرائس للأطفال أداء ياسر الجيلاني.

بهاء طاهر مكتبة النمسا الثقافية مسرح عرائس قصر ثقافة الطفل قصر ثقافة بهاء طاهر

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