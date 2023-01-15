مكتبة محمد بن راشد تكرّم الشركاء والداعمين لرسالتها الثقافية

نظمت مكتبة محمد بن راشد، حفلاً لتكريم شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الخاصة والرعاة والمساهمين، ضمن جهودها لتقدير إنجازات شركائها ودعم التعاون لتحقيق الأهداف الرئيسية للجميع، وتحسين الوعي وقيادة الجيل الجديد حول الدعم الثقافي.

حضر الحفل محمد المر، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة المكتبة، وعدد من كبار المسؤولين والموظفين.

وقال محمد المر: «يأتي تكريم الشركاء والمساهمين تقديراً لعطائهم وجهودهم المخلصة في دعم مكتبة محمد بن راشد، لتصبح إحدى أبرز الوجهات الثقافية التي تحتضن أكبر تشكيلة معرفية متنوعة، تضم أكثر من مليون عنوان في شتى المجالات بلغات عدة».

وأضاف: «إن الاحتفال بالإنجازات التي حققتها المكتبة يأتي عقب فترة وجيزة منذ افتتاحها العام الماضي، على أمل استكمال التعاون بين الشركاء على المدى البعيد»، وقدم المر شكره للداعمين على إسهاماتهم وجهودهم في إثراء محتوى المكتبة وتعزيز الجهود تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031.

وتضمن الحفل عرض فيديو يعكس أبرز الإنجازات التي حققتها المكتبة والإحصائيات التي سجلتها منذ انطلاقها، ومراحل التأسيس من الفكرة إلى الواقع.

وكرّمت مكتبة محمد بن راشد، الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو، رئيس الدولة، وعبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام السابق لبلدية دبي.

وتم تكريم الإعلاميين وعدة جهات إعلامية مرئية ومقروءة ورقمية منها: وكالة أنباء الإمارات (وام)، وصحيفة الاتحاد، والبيان و«الخليج»، والإمارات اليوم، ومؤسسة دبي للإعلام، وتلفزيون أبوظبي، على إسهاماتها في دعم القطاع الثقافي في الإمارات، ومكتبة محمد بن راشد خاصة.

وجهات ثقافية

وكرّمت المكتبة هيئة دبي للطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة المالية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، ومركز دبي التجاري العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وإعمار، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الخدمات المساندة، إضافة إلى «اتصالات من e&»، ومكتب تنظيم الإعلام بوزارة الثقافة والشباب، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وبيت الحكمة، وشركة بروكويست، ونسيج، على جهودها وعطائها في دعم المكتبة لتكون أبرز الوجهات الثقافية محلياً وإقليمياً.