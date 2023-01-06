بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

ناقش الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إحياء المسرح المدرسي، اعتباراً من يناير الجاري، من خلال عرض مسرحية «تقدر» على مسرح دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع مجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي «المتحدة للخدمات الإعلامية».



وشهد الاجتماع بين الوزيرين، الاتفاق على تشكيل لجنة لدعم الموهوبين واكتشافهم ورعايتهم، وإثراء الطلاب خلال العام الدراسي والعطلة الصيفية، ودعم المسرح، باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للنشاط المدرسي.

رسوم متحركة



وتطرق الاجتماع إلى التعاون في نشر كتب الأطفال على منصات وزارة الثقافة، وتحويلها إلى رسوم متحركة، وإذاعتها في قنوات مدرستنا، فضلاً عن إذاعة المواد الفيلمية والمصورة الخاصة بالأطفال والتي تنتجها وزارة الثقافة، والتعاون في مشروع مسرحة المناهج.



كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الجانبين، لتنفيذ الموضوعات محل التعاون لبدء العمل بها.



وتناول الاجتماع الاتفاق على إعداد حقيبة تدريبية مشتركة لتدريب فئة معلمي الأنشطة على اكتشاف المواهب، وإتاحتها لكافة الطلاب، بالإضافة إلى التعاون بين الوزارتين في تعزيز عدد مدرسي الأنشطة بالمدارس.



كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون لافتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجال الفنون بمختلف المحافظات للموسيقى والسينما، إلى جانب بحث تخصيص حافز فني على غرار الحافز الرياضي للطلبة الموهوبين الحاصلين على جوائز بمسابقات فنية عالمية ومحلية.

مبادرة إحياء المسرح المدرسي

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة مهتمة خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 بممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية، لافتاً إلى أن هذا يسهم في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثمناً أهمية دور وزارة الثقافة في التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ «مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس».



وأوضح أن التربية الفنية والثقافية تمثل أحد أهم عوامل بناء الذوق العام، مؤكداً أن الوزارة تستهدف أن يكون المسرح للجميع ليتمكن الطلاب في مختلف المدارس على مستوى الدولة من ممارسة النشاط الثقافي والفني.



نشاط مسرحي

واستعرض الدكتور رضا حجازي استراتيجية الوزارة في تطبيق يوم الأنشطة بالمدارس، من خلال إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي، لممارسة كافة الأنشطة في المدارس، وكيفية الاستفادة من التعاون مع وزارة الثقافة في اكتشاف الموهوبين، وصقلهم، وتدريب الطلاب في مجالات الأدب والغناء والرسوم الفنية، والشعر، والتأليف المسرحي والتمثيل أثناء يوم النشاط، واستمرار هذا الدور خلال العام الدراسي والعطلة الصيفية.



وقالت وزيرة الثقافة إن التعاون بين الوزارتين سوف يتطرق إلى مجالات عدة خلال الفترة المقبلة، منها العمل على عودة مشروع «مسرحة المناهج» المدرسية لتقديمها في قالب شيق يبسط المعلومة لأبنائنا الطلبة، ويدعم تحصيلهم الدراسي.



وأشارت إلى أن العمل سيتم من خلال أكثر من مسار منها الاستعانة بالمتخصصين بوزارة الثقافة لتدريب القائمين على الأنشطة الفنية بالمدارس، وعمل حقائب تدريبية متخصصة في مجالات الفنون المختلفة يتم تعميمها بالمدارس لنشر الفنون، وتنمية المواهب، إلى جانب عمل قاعدة بيانات للموهوبين في المدارس لدعمهم وإلحاقهم بالمراكز الفنية، وكذلك العمل على نشر تنويه بالمدارس المختلفة بالمسابقات التي ترعاها وزارة الثقافة للأطفال واليافعين، لضمان مشاركة أكبر عدد من الموهوبين في القاهرة والمحافظات.

وأضافت وزيرة الثقافة أن يوم الأنشطة بالمدارس سيصل لمناطق مهمة من أرض مصر لنشر الفنون ودعم جهود الدولة لمواجهة الأفكار المتطرفة.