عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لعب دوراً مؤثراً في تاريخ مصر.. أبرز المعلومات عن إحسان عبدالقدوس

جوجل يحتفي بـ إحسان
جوجل يحتفي بـ إحسان عبد القدوس

احتفى محرك البحث الشهير جوجل بالكاتب المصري الشهير إحسان عبد القدوس.

عمل إحسان عبد القدوس، صحفياً، كما كتب العديد من الروايات التي أثرت المكتبة العربية، حيث تنوعت أعماله بين الروايات الخيالية والقصص القصيرة.  

في مثل هذا اليوم من عام 2022، تم إصدار أول ترجمة إنجليزية واسعة الانتشار لرواية إحسان عبد القدوس، لا أنام.  

 ناشدت الجماهير من المتحدثين العربية  من ترجمة الرواية التي كتبها في الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها لم تُترجم إلى الإنجليزية حتى وقت لاحق لأن النقاد الأدبيين رفضوا أسلوبه البسيط والمباشر.

تجربة الصحافة

 

ولد إحسان بالقاهرة  في 1 يناير 1919. فقد أحب القراءة في شبابه وبدأ كتابة القصص القصيرة والقصائد في سن الحادية عشر. وبعد تخرجه من كلية الحقوق، عمل كمحامي متدرب أثناء تجربة مهنة الصحافة في مجلة أسستها والدته روز اليوسف.  

 

أدرك إحسان أنه يريد العمل في الصناعة التي كان متحمسًا لها.  لكنه انغمس في كتابة المقالات والقصص وأصبح محررًا في جريدة الأخبار اليومية المصرية.

 

100 شاعر وناقد وإعلامي في مهرجان الشارقة للشعر العربي

الشباب ثروة قومية محاضرة بثقافة الإسكندرية

رحلة العائلة المقدسة وورش رسم.. أنشطة متنوعة تشهدها ثقافة الدقهلية

شريان الحياة للإمبراطورية الشاسعة.. كيف بنى الرومان القدماء الطرق؟

ثقافة بورسعيد تفتتح معرض الفنان العالمى البهجورى

السعودية.. فتح باب التسجيل لأول معرض كتاب في المنطقة الشرقية

الكشف عن هياكل جنائزية فريدة في دولة بيرو.. تفاصيل

صدور كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»

أبرزها سلمان رشدي .. أحداث ثقافية عالمية مهمة في 2022

أبرزها المتحف المصري الكبير.. 3 مفاجآت تحملها الثقافة المصرية خلال 2023

100 شاعر وناقد وإعلامي في مهرجان الشارقة للشعر العربي

الشباب ثروة قومية محاضرة بثقافة الإسكندرية

رحلة العائلة المقدسة وورش رسم.. أنشطة متنوعة تشهدها ثقافة الدقهلية

شريان الحياة للإمبراطورية الشاسعة.. كيف بنى الرومان القدماء الطرق؟

ثقافة بورسعيد تفتتح معرض الفنان العالمى البهجورى

السعودية.. فتح باب التسجيل لأول معرض كتاب في المنطقة الشرقية

الكشف عن هياكل جنائزية فريدة في دولة بيرو.. تفاصيل

صدور كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»

أبرزها سلمان رشدي .. أحداث ثقافية عالمية مهمة في 2022

أبرزها المتحف المصري الكبير.. 3 مفاجآت تحملها الثقافة المصرية خلال 2023

أسلوب إحسان عبد القدوس

 

كصحفي، غطى قدوس مجموعة متنوعة من الأحداث الجارية، حيث كتب عن القضايا الاجتماعية باستخدام أسلوب السرد التخاطبي، على غرار المناقشات التي قد يسمعها الشخص في المقهى.  

وقد سُجن عدة مرات بسبب كتاباته المثيرة للجدل ومواقفه السياسية، لكن ذلك لم يمنعه من مشاركة آرائه.

 

بالإضافة إلى عمله الصحفي، كتب قدوس أكثر من 60 كتابًا روائيًا وقصة قصيرة.  الموضوعات المشتركة في كتبه هي الحب والسياسة وعلم نفس السلوك الاجتماعي والروحانية والدين.  

إحسان عبد القدوس 

جوائز

 

نال إحسان عبد القدوس العديد من الجوائز لكتاباته الشغوفة، بما في ذلك وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وبعد فترة وجيزة من وفاته.  في عام 1990، حصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

 

اليوم، يمكن للناس في جميع أنحاء العالم تقدير عشرات الأفلام المقتبسة من رواياته والاستمتاع بكتبه التي تُرجمت إلى الألمانية والفرنسية والإنجليزية والأوكرانية والصينية.

 

في حياته المهنية التي امتدت لأكثر من خمسين عامًا، أنتج أكثر من 600 قصة قصيرة و20 رواية، وترقى ليصبح أكثر كاتب عربي إنتاجًا وشعبية في القرن العشرين.  

إحسان عبد القدوس خلال مرحلة الشباب

مواضيع معقدة

 

استكشف عمله الاستثنائي مواضيع اجتماعية وسياسية معقدة في المجتمع المصري المعاصر ، وكسر المحرمات من خلال استكشاف قضايا مثل الطبقية والأخلاق والتقاليد والجنس والفساد والنظام الأبوي.  كان له أيضًا تأثير لا يمحى على السينما المصرية حيث تم تحويل سبعة وأربعين من أعماله إلى فيلم - وهو رقم قياسي بين الكتاب العرب.

لقد كان أكثر من مجرد روائي.  كصحفي ومحرر ومفكر سياسي ، لعب دورًا مؤثرًا في تاريخ مصر الحديث المضطرب.  كان مناصرًا دؤوبًا لحرية التعبير ، وتحدث ضد القمع وإساءة استخدام السلطة ، وظل ملتزمًا بالمبادئ والقيم والاستقلال طوال حياته.  بسبب مواقفه السياسية الجريئة وآرائه ، سُجن عدة مرات من قبل حكام مصريين متعاقبين وتعرض لمحاولات اغتيال متعددة.

لا يزال إحسان عبد القدوس شخصية بارزة في تاريخ مصر السياسي والصحفي والأدبي.

إحسان عبد القدوس جوجل يحتفي بالكتاب إحسان عبد القدوس روايات روزاليوسف الصحافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

مفاجأة.. تفاصيل القبض على عازف الأورج محمد عبدالسلام بعد أيام من إيقافه

موضوعات متعلقة

100 شاعر وناقد وإعلامي في مهرجان الشارقة للشعر العربي

الشباب ثروة قومية محاضرة بثقافة الإسكندرية

رحلة العائلة المقدسة وورش رسم.. أنشطة متنوعة تشهدها ثقافة الدقهلية

شريان الحياة للإمبراطورية الشاسعة.. كيف بنى الرومان القدماء الطرق؟

ثقافة بورسعيد تفتتح معرض الفنان العالمى البهجورى

السعودية.. فتح باب التسجيل لأول معرض كتاب في المنطقة الشرقية

الكشف عن هياكل جنائزية فريدة في دولة بيرو.. تفاصيل

صدور كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»

ترشيحاتنا

قلق بالغ.. أمريكا تجري محادثات مباشرة مع ممثلي مكتب نتنياهو بشأن اقتحام الأقصى

5 رؤساء وزراء ببريطانيا متهمون بالضلوع في انهيار القطاع الصحي.. تفاصيل

أمطار غزيرة وسيول وتساقط للثلوج.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

مرتضى منصور يوجّه رسالة خاصة لـ أمير كرارة

ملايين الجنيهات.. محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس ميلاده أو وفاته.. ما سبب احتفال جوجل بالكاتب إحسان عبدالقدوس ؟

بكلمكم من الزنزانة حبايبي.. بوست يثير الجدل باسم بلوجر متهمة ببيع المخدرات

عفش مغشوش.. بيع أثاث بـ 3 آلاف جنيه والخشب "كارتون مضغوط"

رخيصة جدا .. وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ