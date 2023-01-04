100 شاعر وناقد وإعلامي في مهرجان الشارقة للشعر العربي

تنطلق الاثنين المقبل، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتستمر على مدى 7 أيام بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد وإعلامي يمثلون الدول العربية.

أجيال مختلفة

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «حضور الشعر بهذا الزخم الإبداعي في الدورة التاسعة عشرة، إنما يؤكد رعاية ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة للشعر العربي، ويتمثّل هذا الحضور بأسماء شعرية عربية من أجيال مختلفة يجمعها الإبداع والشعر الأصيل ضمن كوكبة عربية مبدعة».



أمسية شعرية

وأعلن العويس استحداث «جائزة القوافي» التي وجّه بها صاحب السمو حاكم الشارقة، تقديراً لأبرز القصائد المنشورة في مجلة القوافي خلال العام 2022، حيث تم اختيار قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة الشهرية. وأضاف رئيس دائرة الثقافة، قائلاً: «يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات تقوم على التنوّع والتميز، حيث سيشهد 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية في دارة الدكتور سلطان القاسمي، كما ستقدم الدورة الحالية 6 كتب من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وسلسلة توقيعات، وندوة فكرية تحت عنوان (الشعر بين التعبير والتأثير)، في حين سينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي، على أن تصدر خلال أيام المهرجان نشرة يومية بعنوان «ديوان العرب»، تقدم تغطية صحفية شاملة ومتنوعة تقوم على المادة الخبرية والحوارية والاستطلاعية».