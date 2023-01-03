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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رحلة العائلة المقدسة وورش رسم.. أنشطة متنوعة تشهدها ثقافة الدقهلية

صدى البلد

 نفذت مكتبة المجاهد حسن طوبار ورشة حكى للأطفال عن ترشيد الاستهلاك بالتعاون مع روضة محمد عوف الرسمية لغات، حاضرتها إيمان سلامة، التى أوضحت أن ترشيد الاستهلاك هو استخدام الموارد المتاحة بالشكل الأمثل دون الإضرار بإنتاجية الأفراد وراحتهم ومن طرق الترشيد غلق صنبور الماء جيدا بعد كل استخدام، واستخدام كوب أثناء غسيل الأسنان وإطفاء الأنوار فى حالة عدم استخدامها أو مغادرة المنزل، وعدم طهى كميات كبيرة من الطعام أكثر من حاجة الأفراد.

 

ورشة رسم

 

وأقامت مكتبة الجوابر ورشة رسم، نفذها محمد إبراهيم، كما أقبمت ورشة فن تشكيلي ببيت ثقافة تمي الامديد، نفذها البيومي أبو زيد، بجانب ورشة رسم ببيت ثقافة علي مبارك نفذتها نورا عزت، وورشة فنية بمكتبة ميت سلسيل نفذها جمال السيد بالتعاون مع مدرسة الحسين بن علي، بينما نفذ قصر ثقافة منية النصر ورشة حكى عن رأس السنة الميلادية، نفذتها دينا هاشم، أوضحت أن الاحتفال برأس السنة يختلف من بلد لآخر وأغلبها تكون اجتماعات واحتفالات عائلية، أبرزها وضع شجرة عيد الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وإنشاد الترانيم الميلاديَّة وتناول عشاء الميلاد.

 

رحلة العائلة المقدسة

 

ونظم بيت ثقافة بنى عبيد محاضرة بعنوان رحلة العائلة المقدسة، حاضرتها نجوى إبراهيم أوضحت أن الرحلة بدأت من بيت لحم إلى مصر قطعت ٢٠٠٠ كيلو متر واستمرت حوالى ٤ سنين، وكانت الرحلة عبارة عن ٢٥ مسار بدأت برفح والعريش الفارما تل بسطا، الزقازيق، مسطرد بلبيس، سمنود البرلس سخا وادى النطرون، المطرية، عين شمس المعادي، الفسطاط، بهنسا جبل الطير  ديروت، القوصية، الدير المحرق فى كل منطقة ترك للعائلة المقدسة علامة ومعجزة تدل على وجودهم مثل الشجرة التى استظلوا بها وعين المياه العزبة وجدت فى قلب المياه المالحة.

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تراث شعبي

 

ونظم بيت ثقافة علي مبارك عرضا فنيا لفرقة علي مبارك للسيرة والموال بالتعاون مع مدرسة علي مبارك الابتدائية، قدمت الفرقة باقة من أغاني التراث الشعبي منها "صبح الصباح أداء السيد الأسمر، بسم الإله المقتدر أداء محمد الطبلاوي، حب الرسول يابا أداء صلاح عيد، على أول درجة من السلم أداء محمد السرجاني"، بالإضافة إلى ورشة رسم ببيت ثقافة بدواي نفذها سحر على، وورشه رسوم أطفال بمكتبة كفر الترعة نفذها علاء خيرت.

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قضايا الدولة 

 

كما أقام قصر ثقافة نعمان عاشور محاضرة المواطنة وتنمية الوعي السياسي، نفذها ياسر فريد تناول مفهوم المواطنة علاقة بين الفرد والدولة يُحدّدها قانون الدولة بما تتضمّنه من حقوق وواجبات، والوعي السياسي هو أحد أبعاد الثقافة السياسية، ويشير إلى ما لدى الأفراد من أراء سياسية ويتضمن المعرفة بالقضايا والقيادات والمؤسسات السياسية الموجودة بالدولة، َيمكن زياده الوعي السياسي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والندوات.

 

ترشيد الاستهلاك

 

ونظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء" بالتعاون مع مدرسة السيدة خديجة، حاضرتها دينا سعيد، عرٌفت الترشيد بأنه الاستخدام الأمثل للكهرباء وذلك بفصل التيار الكهربائي في حاله عدم الاستخدام خاصة شواحن الهواتف المحمولة وشراء المصابيح الموفرة للطاقة، والاعتماد علي الإنارة الطبيعية خلال أوقات النهار من خلال فتح النوافذ، يجب توعيه الاخرين بأهمية الحفاظ علي الكهرباء واستخدام الأجهزة الموفرة.

كتبة المجاهد حسن طوبار ورشة حكي للأطفال مكتبة الجوابر بيت ثقافة بنى عبيد قصر ثقافة نعمان عاشور قصر ثقافة الطفل

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