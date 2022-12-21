الميركة .. سعودي يستكشف تراث إندونيسيا الإسلامي المنسي

للمرة الأولى في الوطن العربي، وثق إعلامي سعودي تراث وآثار إندونيسيا الثرية التي تتنوع بين أكثر من ديانة وحضارة قديمة، وأبرزها التراث الإسلامي.

تراث إندونيسيا

وقال الإعلامي السعودي راجس الدوسري في مقطع فيديو متداول، أنه سيشارك في برنامج “الميركة” السعودي لكن هذه المرة من إندونيسيا، إذ يقدمه من أكثر من دولة في العالم.

وتابع الدوسري: “طباع الإندونيسين وأفكارهم وعاداتهم مختلفة تمام عن العرب، كذلك تراثهم والآثار الغريبة الموجودة في البلد”.

وعن الآثار المميزة في إندونيسيا، آثار أحفورية عمرها 74 ألف سنة، وأخرى عمرها 4000 عاما، فضلا عن آثار الممالك الهندية، في جاوة، ومملكة سوندا في سومطرة وهي أقدم الأنظمة التاريخية المعروفة في إندونيسيا.

وتشمل أيضا آثار الممالك الكلاسيكية مملكة كالينجا، ومملكة ميدانج، وسريويجايا ، وسيليندرا، ومالا يعرفه الكثير وجود آثار إسلامية أيضاً.

آثار إسلامية في إندونيسيا

وكشف أن الآثار الإسلامية في إندونيسيا ترجع إلى القرن السادس عشر ويوجد العديد منها في جاوة وسومطرة، خاصة أن الإسلام ما زال سائدا حتى الآن.

بدءًا من القرن السادس عشر ، بدأ الأوروبيون في التجارة مع إندونيسيا في محاولة لاحتكار مصادر التوابل القيمة.

وفي عام 1602 ، قامت شركة الهند الشرقية الهولندية بتأمين احتكار التجارة والأنشطة الاستعمارية في جاوة ، مما أدى إلى إنشاء جاكرتا الحديثة في القرن السابع عشر.

بحلول عام 1800، أفلست شركة الهند الشرقية الهولندية، وضمت هولندا جزر الهند الشرقية الهولندية رسميًا في عام 1825.

ثم أدخل الهولنديون المحاصيل مثل البن والمطاط ، والتي أصبحت مهيمنة في اقتصاد إندونيسيا، ثم انتهى الحكم الهولندي بعد الحرب العالمية الثانية،وظهرت دولة إندونيسيا الحديثة بعد استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري الهولندي عام 1945.