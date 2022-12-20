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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: الأهلي يؤجل صفقة بديل الشناوي لنهاية الموسم

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي اتخذ قراراً مهماً بشأن تدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة  "تن" :" استقر السويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء على تأجيل صفقة التعاقد مع بديل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري وليس في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير انتظاراً للحكم على مستوى محمد الشناوي في الموسم الجاري من الناحية الفنية".

وتابع:" كولر منزعج من تذبذب مستوى الشناوي مع فريق الأهلي في بعض المباريات ووقع الحارس في بعض الأخطاء ".

محمد فاروق مارسيل كولر الأهلى محمد الشناوي النادي الأهلي

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