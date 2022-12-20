آخر خطوات كهربا للمشاركة مع الأهلي منتصف يناير .. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق خطوات محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق الأهلي للعودة للمشاركة في المباريات بشكل رسمي عقب انتهاء مدة الإيقاف من قبل الفيفا.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" عقوبة إيقاف كهربا عقوبة ستنتهي في منتصف يناير المقبل وسيطلب اللاعب من الفيفا المشاركة في المباريات بشكل رسمي مع الأهلي بعدها سيتقدم الزمالك بشكوى جديدة إلى الفيفا للمطالبة بإيقاف كهربا مرة أخرى لعدم تسديد الغرامة المالية".

وأضاف:" كهربا سيتقدم بإستئناف على عقوبة الإيقاف وسيدفع جزء من المستحقات للتأكيد على حسن النوايا والتي تصل إلى 30 مليون جنيه فقط وليس الغرامة كاملة".



وتابع :" القضية ستستغرق ما يقرب من 3 إلى 4 شهور حتى يتم إصدار الحكم من جانب الفيفا وسيكون وقتها من حق كهربا أن يشارك لحين إصدار الحكم".